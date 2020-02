Joanna Jedrzejczyk demande des excuses à Colby Covington: «Saluez la reine et dites désolé»

Joanna Jedrzejczyk n’est toujours pas fan de son coéquipier, Colby Covington.

Covington a eu un public se disputant avec Jorge Masvidal et Dustin Poirier à American Top Team. Et cela ne s’est pas arrêté là, car Jedrzejczyk a déclaré qu’elle et Covington se sont disputées avant son dernier combat en octobre. Cela a conduit l’ancienne championne à faire des interviews en disant qu’elle espère que Usman bat le cul de Covington.

Maintenant, des mois plus tard, Jedrzeczjyk a révélé qu’elle n’avait toujours pas parlé à Covington, mais “Chaos” est en fait de retour à l’entraînement au gymnase. Mais, dit-elle, pour qu’ils se parlent à nouveau, elle demande des excuses.

“Il doit se prosterner devant la reine et dire pardon …”, a déclaré Joanna Jedrzejczyk lors du MMA Show d’Ariel Helwani. «Colby devrait être plus respectueux envers ses coéquipières et les femmes en général. Il devrait apprendre à dire “Salut, je suis désolé”, “Je m’excuse.” Il y arrive. “

Joanna Jedrzejczyk se prépare pour son prochain combat pour le titre contre la championne des poids paille, Weili Zhang dans le co-événement principal de l’UFC 248. Elle cherche à récupérer son titre de 115 livres. Si elle gagne, elle est intéressée à combattre Rose Namajunas pour la troisième fois dans sa première défense du titre.

Pour décrocher le titre, le Polonais a dominé Michelle Waterson à l’UFC Tampa. Cela a également marqué son retour au poids de la paille après avoir combattu Valentina Shevchenko pour la sangle de poids mouche vacante à l’UFC 231.

Colby Covington, quant à lui, vient de perdre un cinquième round TKO contre Kamaru Usman pour le titre des poids mi-moyens à l’UFC 245. Depuis la perte, il réclame une revanche immédiate alors qu’il a déchiré l’arbitre Marc Goddard pour ses “mauvais” appels pendant le combat.

Il ne sait pas encore quand il reviendra dans l’Octogone. Mais, il a dit qu’il voulait se battre en été. Il devra peut-être d’abord s’excuser auprès de Joanna Jedrzejczyk.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.