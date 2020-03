Joanna Jedrzejczyk dénonce Colby Covington «sale et menteur» pour des rumeurs «laides» sur la rencontre de Masvidal

Colby Covington, aspirant au poids welter de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), lors de l’un de ses moments «s’il vous plaît faites attention à moi» sur Submission Radio, a déclaré à la communauté des sports de combat que sa coéquipière américaine Top Team (ATT), Joanna Jedrzejczyk, était une «pièce latérale». pour son ancien meilleur ami, Jorge Masvidal.

Probablement parce qu’un carny à faible loyer comme Covington ne comprend pas que pointer et rire n’est pas la même chose que développer un point de vue humoristique. Ce dernier prend entre autres la perspicacité et l’intelligence, et pas seulement un flot constant de boue comme les Ghostbusters trouvés sous le New York Pneumatic Railway.

“Il ment”, a déclaré Jedrzejczyk au podcast Eurobash de MMA Fighting. «Je ne sais pas pourquoi il est un si gros menteur et je ne veux pas perdre mon temps à parler de lui. Ce n’est pas un homme très poli ou intelligent, donc il ne sait pas quoi faire. Je peux vous dire que c’est dommage pour nous … c’est dommage qu’il parle comme ça. Ce sont toutes des choses laides. C’est un sale gars et je ne veux pas en parler, je ne veux pas en parler. “

Mis à part son dénigrement en ligne de Jedrzejczyk et Masvidal, Covington s’est brièvement engagé dans une guerre des mots avec le meilleur concurrent léger, Dustin Poirier, bien que “Chaos” ait fini par s’excuser auprès de “The Diamond” peu de temps avant que le fromage de tête ATT, Dan Lambert, ait publié un interdiction à l’échelle du gymnase de tous les propos trash.

Jedrzejczyk (16-4) vient de terminer son «combat de l’année» contre Weili Zhang à l’UFC 248 le 7 mars et devrait rester non réservée dans un avenir prévisible. Non seulement pour se remettre de ses blessures traumatisantes au visage, mais aussi pour surmonter les perturbations causées par la pandémie de coronavirus.