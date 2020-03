Joanna Jedrzejczyk dévoile le plan de match pour le combat de Weili Zhang

Joanna Jedrzejczyk a dévoilé son plan de match pour le combat pour le titre de co-principal de l’événement ce week-end à l’UFC 248 contre la championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang.

Jedrzejczyk cherchera à récupérer l’or qui lui appartenait autrefois lorsque les deux rivales s’affronteront ce samedi soir à l’UFC 248 à Las Vegas. Il n’y a pas eu de pénurie de mauvais sang entre ces deux-là, surtout après que Jedrzejczyk a publié un mème du coronavirus, qui a rendu furieux Zhang.

À la fin de la journée, cependant, ces deux-là doivent entrer dans l’Octogone et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour gagner le combat. Dans une confrontation entre deux des attaquantes les plus talentueuses que la division féminine des poids paille n’ait jamais vues, les fans devraient être impatients de se battre.

S’adressant à Bleacher Report avant le grand combat de ce week-end, Jedrzejczyk a parlé de son plan de match contre Zhang, vainqueur de 20 combats consécutifs.

«Je veux utiliser mes combos et ma boxe, mélanger ma boxe et mes coups de pied. Mon jeu de jambes va être essentiel. Mon coup, ma distance, ma portée, les angles de coupe », a déclaré Jedrzejczyk.

«Je veux être imprévisible. Je veux la mettre mal à l’aise. Voilà ce qui va se passer. Weili est un combattant très dangereux, donc mon muscle le plus fort dans ce combat sera mon cerveau. Je devrai être intelligent et intelligent, mais bien sûr, physiquement, je suis prêt aussi. Fort, puissant, maigre, méchant et prêt à bouger, l’homme.

“Je pense que je peux l’exposer dans ce combat.”

Ce devrait être un excellent match ce week-end entre deux combattants bien équilibrés à leur apogée. Les paris sportifs se penchent vers Zhang comme le favori des paris dans ce combat, mais vous ne pouvez jamais compter l’ancien champion hors de n’importe quel combat.

Pensez-vous que Joanna Jedrzejczyk récupérera sa ceinture de Weili Zhang ce week-end?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/5/2020.