Joanna Jedrzejczyk envisage une première défense potentielle contre Rose Namajunas: “ Je veux celle-là ”

Joanna Jedrzejczyk veut que sa première défense potentielle pour le titre soit un combat à gros budget et elle pense que c’est la trilogie contre Rose Namajunas.

Dans le co-événement principal de l’UFC 248, Jedrzejczyk affrontera Weili Zhang dans la première défense du titre du champion chinois. C’est un combat que la Polonaise est convaincue qu’elle va gagner car elle sait qu’elle est la meilleure combattante et qu’elle reprendra son trône le 7 mars.

Si Joanna Jedrzejczyk récupère bien son titre, elle a des options pour sa première défense de titre avec Tatiana Suarez et une revanche de Jessica Andrade. Mais, si elle avait le choix, elle voudrait la trilogie contre Rose Namajunas. Elle dit que c’est un combat qu’elle sait qu’elle peut gagner.

«Je suis vraiment fier de moi et de mon équipe de la façon dont nous avons mené ce dernier combat contre Rose Namajunas. Le combat aurait pu aller dans les deux sens et la perte était difficile à avaler et peut-être que je n’en ai pas fait assez. Maintenant, je sais que je crois en moi à 100% et je peux faire assez pour gagner », a déclaré Jedrzejczyk à BJPENN.com. «Je suis vraiment contente pour Rose qu’elle soit de retour et qu’elle se bat contre Andrade et qu’elle ait le match revanche. Nous verrons ce qui va suivre, mais ce combat a du sens car il s’agit de gros sous. Je veux celui-ci.”

Jedrzejczyk et Namajunas se sont rencontrés pour la première fois à l’UFC 217, où Namajunas était un outsider de taille, mais a choqué le monde avec une victoire par élimination directe au premier tour. Les deux ont eu un match revanche immédiat à l’UFC 223 où Namajunas a remporté une décision très serrée.

Depuis lors, Namajunas a été éliminée par Jessica Andrade à l’UFC 237 et reviendra contre Andrade à l’UFC 249. Si l’Américaine peut lever la main et Jedrzejczyk bat Zhang comme elle le soupçonne, c’est le combat qu’elle veut.

Ce serait sans aucun doute un combat très intrigant et qui a du sens, à moins que les deux gagnent leur prochain combat.

Seriez-vous intéressé à voir Joanna Jedrzejczyk contre Rose Namajunas 3 si elles gagnent toutes les deux leur prochain combat?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/02/2020.