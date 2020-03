Joanna Jedrzejczyk fait l’éloge de Weili Zhang: «C’est une chienne très coriace»

Image: UFC sur Instagram

Joanna Jedrzejczyk a fait l’éloge de sa rivale Weili Zhang après leur guerre à l’UFC 248, qualifiant la championne des poids paille de l’UFC de «chienne très dure».

Jedrzejczyk et Zhang ont combattu 25 des minutes les plus remplies d’action que vous aurez jamais vues dans un combat MMA dans l’événement co-principal de l’UFC 248 du week-end dernier. Les deux l’ont frappé pendant cinq rounds, se battant le visage et le corps l’un de l’autre, avec Zhang finalement devenir le vainqueur par une décision partagée étroite de garder la ceinture.

Rivaux amers avant le combat, les deux semblent désormais n’avoir que du respect l’un pour l’autre. S’adressant à Damon Martin de MMAFighting.com, Jedrzejczyk a félicité Zhang pour sa ténacité et sa durabilité et pour être la moitié de l’un des plus grands combats de MMA de tous les temps.

«Nous sommes entrés dans une guerre. Nous avons fait cinq tours, une véritable guerre de championnat. Elle ne m’a surpris de rien. Son cardio était bon. Elle est une b * tch très dure et je veux dire une b * tch dans le bon sens. C’est une adversaire très coriace. C’est un personnage dur. Elle n’abandonne pas. Nous, les Polonais, sommes les mêmes. Nous allons jusqu’au bout. Elle peut gérer les coups de poing. Elle peut être frappée et moi de la même manière », a déclaré Jedrzejczyk.

«J’ai dit qu’avant le combat lors des pesées, cela allait être le meilleur combat de l’histoire des poids-paille UFC et c’est arrivé. Non seulement cela, c’était l’un des meilleurs combats de l’histoire de l’UFC. »

Ce fut vraiment l’un des plus grands combats que vous verrez jamais, car les deux femmes ont tout laissé dans la cage et ont tout donné. Zhang a fini par gagner le combat par décision et en gardant sa ceinture, mais c’était tellement amusant que l’UFC pourrait finir par le reprendre. Si l’UFC veut le match revanche, Jedrzejczyk y est ouvert.

“Bien sûr, pourquoi pas? Si elle va être la championne, pourquoi pas? Je veux affronter le meilleur. Je pourrais envisager de refaire cela », a déclaré Jedrzejczyk.

Voulez-vous voir le match revanche entre Joanna Jedrzejczyk et Weili Zhang?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 12/03/2020.