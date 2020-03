Joanna Jedrzejczyk fait une déclaration après la perte de l’UFC 248

Image: UFC sur Instagram

Joanna Jedrzejczyk n’a pas réussi à récupérer le titre UFC des poids paille à l’UFC 248, perdant une décision partagée serrée contre le champion chinois Weili Zhang. Malgré ce revers difficile, la star polonaise semble de bonne humeur.

S’exprimant sur sa page Instagram officielle lundi soir, l’ancienne reine des pailles de l’UFC a publié une déclaration rapide et positive pour mettre à jour ses fans. Voir ci-dessous.

“Peu importe ce qui se passe dans ma vie❤️ GAGNER ou PERDRE ou DESCENDRE Je suis reconnaissant chaque jour et chaque nuit! 🙏🏼 Reconnaissant pour la vie que je vis, reconnaissant pour les gens qui m’entourent et reconnaissant pour tous les beaux moments. Je sais que j’ai de la chance et je suis reconnaissant. » – Joanna Jedrzejczyk sur Instagram.

Jedrzejczyk a régné sur la division des pailles de l’UFC de 2015 à 2017, défendant le titre à cinq reprises, un record. Bien qu’elle n’ait pas récupéré le titre de Zhang, son stock n’a grimpé que dans la défaite, car elle et le champion actuel ont sans doute livré le plus grand combat féminin de l’histoire du MMA.

Peut-être que le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, qui était de service pour ce combat Jedrzejczyk contre Zhang, l’a dit le mieux:

“Il y a eu tellement de grands combats hier soir, mais le titre de poids de paille féminin entre @zhangweilimma et @joannajedrzejczyk a été l’un des plus grands combats que j’ai jamais vus de ma vie et je ne peux pas m’arrêter d’y penser”, a déclaré Rogan le match. «Je me sens honoré d’avoir la chance de voir ce combat en direct et de pouvoir l’appeler. Les deux femmes incarnent tout ce qu’il y a de mieux en tant que championne. »

De là, on ne sait pas ce que l’avenir réserve à Joanna Jedrzejczyk, même si elle ne semble pas intéressée à prendre sa retraite et reste clairement l’un des meilleurs combattants de la division. Compte tenu de la nature de son combat avec Zhang, ne soyez pas surpris si nous voyons une revanche entre les deux à l’avenir.

