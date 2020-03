Joanna Jedrzejczyk fournit une mise à jour vidéo une semaine après la bagarre de Zhang Weili: «Tant d’ecchymoses»

Joanna Jedrzejczyk est sur la voie du rétablissement après avoir subi une perte de décision partagée contre la championne des poids paille de l’UFC Weili Zhang il y a une semaine à l’UFC 248 à Las Vegas, qui a été l’un des plus grands combats de l’histoire de l’UFC.

Malgré ses efforts acharnés, Jedrzejczyk a échoué dans un autre tir pour récupérer un championnat UFC. Elle a également souffert d’un horrible hématome dans la perte de Zhang qui l’a laissée ressembler à quelque chose de l’espace.

Plus tôt cette semaine, des photos choquantes du visage de Jedrzejczyk ont ​​fait surface et l’ancien champion de 115 livres n’avait pas la même apparence. C’était difficile à dire avec les lunettes de soleil et le chapeau, mais Jedrzejczyk semblait toujours porter les dégâts qu’elle a subis à l’UFC 248.

Maintenant, Joanna montre son visage à sept jours de sa perte de combat avec une récente vidéo sur Instagram (ci-dessus). Il présente une Jedrzejczyk plutôt joyeuse alors qu’elle discute de son chemin vers la guérison et des «nombreuses ecchymoses» laissées sur son corps.

Tant que Jedrzejczyk peut retrouver sa pleine santé, elle devrait avoir un combat massif en attente dans son avenir. Beaucoup veulent la voir revenir avec Zhang pour la ceinture des femmes, mais même si Jedrzejczyk ne marque pas ce match retour, elle devrait atterrir dans un combat n ° 1 Contender.

Restez avec Mania pour plus de mises à jour sur la récupération de Jedrzejczyk.