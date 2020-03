Joanna Jędrzejczyk montre de la confiance avant son combat avec Weili Zhang: “Je serai imprévisible”

L’ancienne championne Joanna Jędrzejczyk est proche d’un autre combat pour la ceinture de UFC Demain, à l’UFC 248. Les Polonais affronteront Weili Zhang dans le combat co-stellaire, valable pour la ceinture de paille.

Dans une interview avec Rapport de blanchisseur, la combattante a parlé de sa stratégie de lutte.

«Je veux être imprévisible et laisser ça inconfortable. Voilà ce qui va arriver. Weili est un combattant très dangereux, mais mon muscle le plus fort pour le combat sera mon cerveau. Je serai plus expert et intelligent, mais physiquement je suis prêt », Dit Joanna.

Juste un jour avant le combat, la Polonesa a déclaré qu’elle avait l’intention d’abuser du combat debout et chercherait à confondre son rival avec sa boxe.

«Je veux utiliser mes coups de poing et ma boxe. Mélange ma boxe et mes coups de pied. Mon jeu debout sera la clé. Mon jab, ma distance, la portée, les angles de coupe », L’ancien champion a dit.

En plus d’essayer de récupérer sa vieille ceinture, l’ancien champion tentera de mettre fin à la longue séquence de l’actuel champion qui a déjà six ans. Zhang seulement perdu une fois, 2013, quand il a fait ses débuts à MMA Champion après avoir mis KO Jessica Andrade dans UFC Shenzhen. L’Asiatique espère conserver son statut de numéro un.

Jędrzejczyk il a gagné le droit de se battre pour la ceinture après avoir battu Michelle Waterson, sur le stellaire de UFC Tampa, en octobre. Depuis lors, les Polonais se préparent à échanger des coups avec Weili