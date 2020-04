Joanna Jedrzejczyk parle de l’importance de son match revanche avec Weili Zhang: “L’UFC a besoin de ce combat”

À la co-star de l’UFC 248, les fans de UFC ils pouvaient voir l’un des meilleurs combats de l’histoire de MMA féminin.

Le champion des pailles Weili Zhang a affronté l’ancien numéro un, Joanna Jedrzejczyk. Après cinq rounds de nombreux échanges, les Chinois ont conservé la ceinture, mais, un mois après le combat, le Polonais pense qu’elle mérite un match revanche avec elle.

«Je suis très heureux d’avoir donné aux gens quelque chose que j’ai toujours voulu. J’ai mis beaucoup de travail à l’entraînement pendant des semaines et j’ai réussi à avoir un combat incroyable. Ce fut l’un des meilleurs combats de ma carrière. Ce fut une guerre. Je sais que les gens veulent ce combat »dit Joanna en entrevue avec MMA Junkie.

Sachant qu’il existe d’autres combattants qui peuvent menacer le règne de Zhang, Joanna Il croit que son dernier combat est devant les autres pour un nouveau combat de ceinture.

“La façon dont nous nous sommes battus la dernière fois, nous étions deux guerriers et les gens veulent voir le combat parce qu’il était très équilibré. Il y a beaucoup de femmes qui le méritent, mais je suis la préférée », expliqua-t-il.

Après le combat, les deux combattants ont laissé l’octogone très meurtri. JedrzejczykIl a même fini par faire l’objet de mèmes sur Internet en raison du gonflement des ecchymoses sur sa tête, résultat des coups connectés par le champion.

Le président de UFC, voyant la condition physique des deux, il n’a pas donné de date de retour estimée pour les deux. Joanna, Il a dit qu’il avait déjà hâte de reprendre l’entraînement.

“Il y a quelques semaines, je me disais:” Je ne vais pas me battre pendant les 12 prochains mois “. Mais il y a quelques jours, j’ai envoyé un message à Dana disant que je voulais me battre “conclu Jedrzejczyk.