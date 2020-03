Joanna Jedrzejczyk pense que Jessica Andrade n’était pas à 100% pour le combat contre Weili Zhang

Joanna Jedrzejczyk ne pense pas que Jessica Andrade était complètement en bonne santé pour sa défense du titre contre Weili Zhang.

Andrade venait de remporter une victoire par élimination directe au deuxième tour contre Rose Namajunas pour remporter le titre de paille. Lors de sa première défense du titre à l’UFC Shenzhen, elle a dû se rendre en territoire ennemi pour combattre Zhang qui n’avait que 3-0 à l’UFC à l’époque.

Avant le combat, la majorité des combattants et des fans pensaient qu’Andrade défendrait son titre. Pourtant, c’est loin de ce qui s’est passé. Lorsque la cloche d’ouverture a sonné, Zhang a chargé le Brésilien et l’a blessée tôt. Elle a lancé une multitude de coups de poing et de genoux et TKO’d Andrade en 42 secondes.

Ce fut sans aucun doute une performance dominante pour Weili Zhang. Pourtant, pour Joanna Jedrzejczyk, elle dit avoir entendu dire qu’Andrade avait une perte de poids difficile et n’était pas complètement en bonne santé.

«Je ne veux rien prendre de Weili parce qu’elle a choqué le monde et battu Andrade. Mais je ne pense pas qu’Andrade était à 100% et ce que j’ai entendu dire qu’elle avait eu une semaine de combat assez difficile en Chine avant leur combat “, a déclaré Jedrzejczyk à BJPENN.com. «La perte de poids, la réhydratation, on pouvait dire qu’Andrade n’était pas elle-même. Weili est un combattant très dangereux, cependant. “

Maintenant, dans l’événement co-principal de l’UFC 248, Zhang cherche à défendre sa ceinture de paille pour la première fois lorsqu’elle affronte Joanna Jedrzejczyk. Dans le combat, le Polonais est l’opprimé, mais elle a dit à BJPENN.com qu’elle ferait arrêter le champion pour récupérer sa ceinture.

On ne sait pas si Andrade a eu une perte de poids si difficile pour son combat contre Zhang. Mais, Jedrzejczyk pense que cela a joué un rôle mais sait que le champion est un combattant dangereux.

Que pensez-vous de Joanna Jedrzejczyk disant que Jessica Andrade n’était pas à 100% pour son combat avec Weili Zhang?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/5/2020.