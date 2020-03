Joanna Jedrzejczyk pense que Zhang Weili est un match très similaire à l’ex-championne Jessica Andrade

LAS VEGAS – Alors qu’elle tente de récupérer le titre de poids de paille à l’UFC 248, Joanna Jedrzejczyk voit beaucoup de similitudes entre la championne actuelle Zhang Weili et l’ex-championne Jessica Andrade, qu’elle a dominée par une décision déséquilibrée en 2017.

Jedrzejczyk explique également comment la nutrition et la perte de poids sont certainement parmi les parties les plus difficiles de tout combattant et son avenir dans le sport, car elle prévoit de prendre sa retraite pour fonder une famille.