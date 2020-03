Joanna Jedrzejczyk peut arrêter le train hype de Zhang Weili

Par: Dan Tom |

5 mars 2020 22h00

L’analyste du MMA Junkie, Dan Tom, décompose les meilleurs matchs de l’UFC. Aujourd’hui, nous regardons l’événement co-principal pour l’UFC 248.

L’UFC 248 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Zhang Weili (20-1 MMA, 4-0 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’4 ″ Âge: 30 Poids: 115 lb Atteindre: 63 ″

Dernier combat: TKO gagne par-dessus Jessica Andrade (31 août 2019)

Camp: Black Tiger Fight Club (Chine)

Style de position / frappant: orthodoxe / kickboxing

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Champion poids paille UFC

+ Fond de sanda Wushu

+ Ceinture violette de jiu-jitsu brésilien

+ 10 victoires KO

+ 7 soumissions gagnantes

+ 11 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Rythme et pression agressifs

+ Large variation d’arsenal saisissant

^ Des fondamentaux aux attaques tournoyantes

+ Fort à l’intérieur du corps à corps

^ Coudes, genoux, trébuchements, lancers

+ Montre la lutte et le brouillage utiles

+ Grappling de transition solide

^ Fonctionne bien de haut en bas

Joanna Jedrzejczyk (16-3 MMA, 10-3 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’6 ″ Âge: 32 Poids: 115 lb Atteindre: 65,5 ″

Dernier combat: victoire de décision sur Michelle Waterson (12 octobre 2019)

Camp: American Top Team (Floride)

Position / style frappant: orthodoxe / muay thaï

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Ancien champion UFC des poids paille

+ 5x champion de muay thaï

+ 4 victoires KO

+ 1 soumission gagne

+ 1 finitions au premier tour

+ Rythme et pression constants

+ Excellent jeu de jambes

^ Décalages, demi-pas, pivots

+ Attaquant techniquement solide

^ Se jette rarement hors de sa position

+ Jabs et coups de pied précis

+ Superbe corps à corps défensif et offensif

^ Positionnement solide de la tête et encadrement de l’avant-bras

+ IQ de grappling sous-estimé

^ Bonne technique de prise / urgence

Point d’intérêt: Miroirs Muay Thai?

L’événement co-principal de l’UFC 248 présente une inclinaison du titre paille entre deux femmes qui utilisent l’art des huit membres, mais le font de différentes manières.

Bien que répertorié comme un combattant originaire du wushu sanda, Zhang Weili aurait tout aussi bien pu être construit dans un laboratoire compte tenu de toutes les compétences qu’elle possède en tant que combattant. La toute nouvelle championne des poids de paille peut se présenter agressivement derrière une haute garde ou contrer avec compétence tout en restant légère sur ses pieds, tout en utilisant des feintes pour ouvrir des coups de pied et des combinaisons de crochets.

Comme de nombreux pratiquants de sanda, Zhang n’hésite pas non plus à utiliser des attaques tournoyantes lorsque les positions l’exigent. Qu’elle incite ses adversaires à transformer des acolytes ou à contrer les approches à l’extérieur du pied avec des poings tournoyants, la joueuse de 30 ans semble confiante en frappant de multiples rôles et gammes.

Cependant, en dehors d’une sensation naturelle de distance et de sa haute garde mentionnée précédemment, Zhang a montré qu’elle n’était pas au-delà d’être piquée par des compteurs durs lors de ses combats agressifs. Dans cet esprit, je serai curieux de voir comment le champion actuel gère un combattant qui connaît très bien les attaques linéaires et leurs compteurs associés.

Entrez Joanna Jedrzejczyk.

Attaquante technique habituée à jouer sur la grande scène, Jedrzejczyk aime généralement commencer derrière son jab breveté. En le lançant activement et avec précision, le développement du jab de l’ancienne championne remonte au début de sa carrière et a été un outil crucial pour son succès.

Comme de nombreux attaquants du muay thaï en transition vers le MMA, Jedrzejczyk était très attentive aux démontages dès le début, évitant ensuite de lancer confortablement jusqu’à sa toute première défense de titre UFC. Désormais, montrant sa compétence et sa confiance en ses capacités anti-grappling, la pro de 32 ans utilisera son jab plus pour les réglages que pour la sécurité, en attachant en toute confiance des coups de pied et des coups de poing bien placés pour ponctuer sa présence.

Étant donné que son homologue chinois a également un penchant pour cibler les jambes, il sera intéressant de voir quel combattant obtient une lecture sur le timing et la distance en premier. Je serai également curieux de voir si Jedrzejczyk reprend ses anciennes habitudes dans le sens de la mise en échec précoce compte tenu des compteurs de retrait et des entrées rapprochées que je soupçonne que Zhang recherchera.

Point d’intérêt suivant: combat rapproché

