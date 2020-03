Joanna Jedrzejczyk «plus obsédée» par la reconquête du titre UFC que son premier règne en tant que champion

Joanna Jedrzejczyk a été à la fois championne et challenger au cours de sa carrière à l’UFC, mais elle sait certainement laquelle elle préfère.

Après avoir régné sur la division des pailles avec une main de fer pendant plus de deux ans et cinq défenses consécutives de son titre, Jedrzejczyk était fière d’être considérée comme l’un des champions les plus dominants de la liste de l’UFC.

Son règne a pris fin en 2017 lorsqu’elle a subi une défaite bouleversante contre Rose Namajunas à l’UFC 217 et c’est la dernière fois qu’elle a goûté à l’or. Au cours des deux années et plus depuis la perte de son titre, Jedrzejczyk a combattu pour les ceintures de poids de paille et de poids de mouche, mais a échoué à chaque tentative.

À l’UFC 248, la combattante polonaise de 32 ans tentera à nouveau de regagner la ceinture de 115 livres lorsqu’elle affrontera l’actuelle championne Zhang Weili. Alors que certains ex-champions pourraient essayer de faire preuve de courage lorsqu’ils tentent de combler le vide laissé par la perte d’un titre, Jedrzejczyk n’en fait pas partie.

En fait, elle avoue que son désir de regagner la ceinture le 7 mars est encore plus fort que ce qu’elle voulait conserver le titre lors de son précédent règne en tant que championne.

“Depuis que j’ai perdu la ceinture, je suis devenu encore plus obsédé que lorsque j’étais champion”, a déclaré Jedrzejczyk à MMA Fighting. «Avec la ceinture, physiquement ou non, vous pouvez agir comme le champion. Vous pouvez être le champion. Je suis arrivé à l’élite. Pas une fois mais six fois. Ça me manque.”

Maintenant, juste parce qu’elle n’a pas été championne, Jedrzejczyk n’écarte pas le genre de carrière qu’elle a déjà mise en place depuis qu’elle a rejoint la liste de l’UFC en 2014.

Elle est à égalité pour la deuxième plus grande défense du titre de l’histoire des divisions féminines aux côtés d’Amanda Nunes, les deux étant assises juste derrière Ronda Rousey. Jedrzejczyk détient le plus de victoires dans la division UFC des poids de paille avec 10 et obtenant des records pour les premier, deuxième, troisième et quatrième différentiels de frappes les plus déséquilibrés dans les combats de championnat.

Rien de tout cela n’est perdu pour Jedrzejczyk, mais autant qu’elle apprécie ce qu’elle a fait dans le passé, l’avenir est ce qui compte le plus pour elle maintenant.

“Je suis impatient”, a déclaré Jedrzejcyzk. «Ce sera mon 14e combat UFC et mon 10e combat UFC pour la ceinture. Cela signifie beaucoup. C’est gros. Il n’y a pas tant de personnes avec un héritage comme celui-ci, avec autant d’expériences. Je le garde frais parce que je veux me battre pour mes rêves. »

Dans sa tentative de reconquérir le titre à l’UFC 248, Jedrzejczyk affrontera sans doute l’adversaire la plus inconnue qu’elle affronte depuis qu’elle a atteint le sommet de la division des pailles.

Zhang est toujours une anomalie à bien des égards malgré le fait d’avoir remporté le titre l’an dernier dans une performance étonnante contre Jessica Andrade. Avant cette performance, Zhang n’avait affronté qu’un autre adversaire classé dans le top 10 à Tecia Torres.

Jedrzejczyk concède que Zhang a un bilan très impressionnant dans l’ensemble et elle a fait le travail contre Andrade lorsque l’occasion s’est présentée de se battre pour le titre lors de son quatrième combat à l’UFC.

Là encore, Jedrzejczyk a affronté Andrade pendant cinq rounds en 2017 et elle n’est pas certaine que le même adversaire Zhang ait lancé des coups de poing pour remporter une victoire TKO en seulement 42 secondes en août dernier.

“Son classement, son bilan est si bon, 20-1, mais les records et les classements ne se battent pas”, a déclaré Jedrzejczyk. “Elle est la championne. Elle est au sommet et elle est la meilleure paille au monde en ce moment. Elle est mon prochain grand défi et je suis très heureuse d’affronter les meilleurs. Elle est très dangereuse. Elle a surpris le monde. Elle a bien fait dans le combat avec Jessica Andrade.

«Je pense que Jessica Andrade n’était pas en forme lorsqu’elle a affronté Weili Zhang. Ce que j’ai entendu de son camp, c’est qu’ils ont eu tellement de problèmes en Chine avec la perte de poids. Elle ne pouvait pas se concentrer sur la bonne coupe de poids et la réhydratation, puis se battre. C’était une Jessica Andrade totalement différente dans le combat contre Weili Zhang. Comme je l’ai dit, elle est la championne. Elle s’entraîne vraiment, vraiment dur. Mais elle n’a pas encore affronté quelqu’un comme moi. “

Quelles que soient les inconnues qui entourent encore Zhang avant le combat, Jedrzejczyk est ravie de tester ses forces et de faire tout son possible pour exposer ses faiblesses.

“Je vais devoir être intelligent dans ce combat et je vais montrer mon cœur et nous allons jouer mon jeu mais elle n’a affronté personne comme moi”, a déclaré Jedrzejcyzk. «Mon cardio est toujours bon et je m’améliore toujours de camp en camp.

«Nous allons vérifier Weili Zhang dans ce combat. Comment est son état et comment elle se comporte dans le vrai combat de championnat. »

Si elle réussit à l’UFC 248, Jedrzejczyk récupérera le titre qu’elle a tant convoité depuis qu’elle l’a perdu. Une victoire offrira également à Jedrzejczyk un luxe de plus qu’elle a sûrement manqué au cours des dernières années.

«Je veux simplement rendre la vie de certaines personnes plus facile, car elles ont encore du mal avec mon nom de famille», a déclaré Jedrzejczyk en faisant référence à son surnom précédent en tant que «Championne de Joanna». «Cela devrait faciliter les choses.

“Je vais le dire encore une fois, je suis dans ce métier depuis 17 ans. Plusieurs fois champion de Muay Thai et d’Europe, six fois champion du monde UFC et cette seule victoire le 7 mars va être plus importante que toute ma carrière de combattant, tous les titres, tout, toutes les réalisations. Ça va être plus gros. J’ai hâte d’entrer dans l’Octogone dans la meilleure forme qui soit et de le prendre. “