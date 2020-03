Joanna Jedrzejczyk prête à subir une intervention chirurgicale en Pologne pour un hématome subi lors d’un combat à l’UFC 248

Imaginez via @joannajedrzejczyk sur Instagram

Joanna Jedrzejczyk sera opérée en Pologne pour aider à réduire l’enflure due à l’hématome qu’elle a subi lors de son combat contre l’UFC 248.

Dans l’événement co-principal, Jedrzejczyk se battait contre Weili Zhang pour la ceinture de paille. Elle cherchait à récupérer le titre après l’avoir perdu contre Rose Namajunas en 2017. Pourtant, après cinq rounds durement disputés, où beaucoup le considèrent comme l’un des meilleurs combats de tous les temps, c’est Zhang qui a remporté un split- décision.

Non seulement elle a perdu, mais Jedrzejczyk a subi un hématome massif qui était l’un des pires de la mémoire récente. Et, même pas une semaine après le combat, elle dit que ça va beaucoup mieux et que l’enflure sur son front a diminué.

“Tout mon visage est meurtri mais il n’y a plus de gonflement sur mon front”, a déclaré Jedrzejczyk à TMZ Sports. “C’est plus sur mon visage, et comme mon cou. Ça baisse, mais c’est beaucoup mieux. »

Bien que l’enflure ait diminué, Joanna Jedrzejczyk a déclaré qu’elle devait subir une intervention chirurgicale lundi en Pologne. Elle obtiendra le gonflement de cela et commencera son processus de récupération.

«J’ai programmé une intervention chirurgicale en Pologne avec le meilleur chirurgien plasticien, donc tout va bien. Lundi, j’aurai une petite intervention médicale à l’oreille et le gonflement diminuera et je serai prêt à bouger et à rouler pour une belle date. Ce n’est rien de grave », a-t-elle déclaré. «L’UFC prend toujours bien soin de nous.»

L’ancienne championne a dit qu’elle était intéressée à combattre à nouveau Zhang. Mais, elle aura sans doute besoin de temps libre après la guerre que les deux femmes ont traversée à l’UFC 248.

Êtes-vous surpris que Joanna Jedrzejczyk soit opérée de son hématome qu’elle a subi dans sa lutte contre Weili Zhang? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

