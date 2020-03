Joanna Jedrzejczyk prévoit de faire quitter Zhang Weili

LAS VEGAS – Joanna Jedrzejczyk prévoit de reconquérir la ceinture de poids de paille UFC de manière impressionnante.

L’ancienne championne affronte le champion nouvellement couronné Zhang Weili dans le co-événement principal de l’UFC 248. Samedi, Jedrzejczyk (16-3 MMA, 10-3 UFC) se voit faire quelque chose qui n’a jamais été fait à l’UFC: dominer Weili (20- 1 MMA, 4-0 UFC) dans l’octogone.

“Je veux la faire arrêter”, a déclaré Jedrzejczyk aux journalistes lors des séances d’entraînement ouvertes de l’UFC 248. «J’ai vécu tellement de combats, c’est mon 14e combat à l’UFC, 10e pour la ceinture. Je suis une combattante naturellement douée avec un si bon conditionnement et je veux la faire arrêter.

«Je veux la faire cesser de fumer et me supplier d’arrêter, c’est ce qui va se passer. Bien sûr, un coup de poing peut terminer le combat, mais je suis prêt à tout et n’importe quoi. Je ne suis pas cette personne qui dit que je vais la mettre KO, je vais la soumettre, non. Vous devez prendre des combats seconde par seconde. “

Comme prévu, Weili prévoit de faire de même avec Jedrzejczyk, affirmant qu’elle s’attend à une victoire par élimination contre le combattant polonais. Jedrzejczyk est alimenté par ces types de commentaires.

“J’ai besoin de cette violence sportive, j’ai besoin de cette agression”, a déclaré Jedrzejczyk. “Elle dit ceci, c’est ce qui se passe. Jessica Andrade a dit la même chose, qu’elle allait me mettre KO.

«Ces filles, elles ont l’air courtes et musclées, elles ont l’air puissantes, et elle a du pouvoir, mais je sais comment l’éviter. Elle peut essayer, mais elle affrontera les meilleurs du secteur. Elle sait qu’elle a besoin de moi pour gagner cet argent et devenir une superstar dans la division des pailles UFC. Et il y a des gens qui doutent de moi et qui vont le faire, mais mon héritage est si grand. Alors elle dit ceci, les choses sont devenues réelles, allons-y. Partons samedi. “

Ces dernières années, la capacité de Jedrzejczyk à fabriquer du poids de paille de manière saine a suscité des inquiétudes. L’ancien détenteur du titre, âgé de 32 ans, a déclaré que les problèmes de poids étaient derrière elle et se sentait bien à l’UFC 248.

“Cette fois, je me suis réveillé à 123 livres, et si vous demandez aux combattants, ce n’est rien”, a déclaré Jedrzejczyk. «Je vais juste transpirer ce soir, je bois toujours deux gallons de liquide, je mange trois repas par jour, deux collations, et c’est incroyable. Je n’ai vraiment pas besoin de prendre le bain ou d’aller au sauna, il n’y aura pas d’impact sur mon corps, mon esprit. Je ne vais pas stresser mon corps ou mon esprit, je vais donc récupérer plus vite après les pesées et être prêt. “

