Joanna Jędrzejczyk réagit après la défaite de Weili Zhang à l’UFC 248

Ce soir à l’UFC 248, Joanna Jędrzejczyk avait pour objectif de récupérer le championnat des promotions paille contre le tenant du titre en titre Weili Zhang.

La star polonaise a goûté pour la première fois à la victoire au championnat UFC en 2015 lorsqu’elle a décimé la championne inaugurale des divisions, Carla Esparza. Elle a remporté le combat unilatéral via TKO au deuxième tour pour réclamer la couronne de 115 livres. Elle a défendu sa ceinture cinq fois de suite, en battant les goûts de Jessica Penne, Jessica Andrade et Karolina Kowalkiewicz. Cependant, son temps était écoulé dans sa sixième défense du titre, car son adversaire Rose Namajunas l’a démantelée avec une victoire au premier tour TKO à l’UFC 217. C’était la première fois que Joanna Jędrzejczyk perdait depuis qu’elle avait rejoint l’UFC, mais pas la dernière. Elle a de nouveau perdu contre Namajunas par décision unanime quelques mois plus tard lors de leur revanche. Elle a également subi un revers à l’actuelle championne des poids mouches Valentina Shevchenko par décision unanime à l’UFC 231 en 2018. Cependant, dans son effort le plus récent, Joanna a décroché une victoire impressionnante sur Michelle Waterson.

Pendant ce temps, Zhang a rejoint l’UFC en 2018 et a connu un succès rapide. Elle est entrée dans le combat de ce soir avec la ceinture de poids de paille qu’elle a réclamée lors de son KO de 42 secondes contre Jessica Andrade en août. Ce combat a eu lieu dans son pays d’origine, la Chine, et a signifié la première athlète chinoise à devenir championne de l’UFC. Elle a également participé au combat de ce soir avec un dossier de 20-1 et aucune perte depuis qu’elle a rejoint l’organisation.

L’événement co-principal Joanna Jędrzejczyk contre Weili Zhang UFC 248 de ce soir a été l’un des plus grands combats de l’histoire de la promotion. Il est déjà présenté comme le plus grand combat de MMA féminin de tous les temps.

Malheureusement pour Joanna, après cinq rounds d’action passionnante, elle s’est retrouvée du mauvais côté d’une décision partagée par les juges.

Peu de temps après la fin de la guerre de cinq rounds, Joanna Jędrzejczyk s’est entretenue avec le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, où elle a livré la réaction suivante à la lourde perte de ce soir.

«Ouais, tu vois mon gonflement. Je l’ai ressenti. ” »Dit Joanna en montrant son front. «Elle a très bien fait. Il manquait quelque chose, mais j’ai senti tous les coups du troisième round. L’enflure me dérangeait. Et je sentais que ça devenait de plus en plus enflé. Donc ma tête était comme aller et venir. Mais tout va bien. Félicitations champion et je suis très heureux que nous ayons donné un bon combat. “

Joanna Jędrzejczyk a poursuivi:

“Pas vraiment”, a déclaré Joanna lorsqu’on lui a demandé si elle avait trouvé quelque chose de surprenant ce soir. «J’étais prêt à tout et n’importe quoi. Nous avons tous les deux réalisé une sacrée performance. Je suis fier de moi et de mon équipe. »

Qui aimeriez-vous voir Joanna Jędrzejczyk se battre après sa perte de décision partagée face à Weili Zhang à l’UFC 248? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 8 mars 2020