Joanna Jedrzejczyk répond à Weili Zhang au milieu d’un contrecoup pour le post sur le coronavirus

Joanna Jedrzejczyk s’est retrouvée dans l’eau chaude après avoir partagé une photo controversée de son histoire Instagram.

Le message en question comprenait une image promotionnelle de Jedrzejczyk et de son adversaire de l’UFC 248, la Chinoise Weili Zhang. La controverse provient du fait que, dans l’image, Jedrzejczyk portait un masque à gaz – à un moment où la patrie de Zhang est sous le choc d’une épidémie mortelle de coronavirus.

Voir cette image ci-dessous:

Alors que Jedrzejczyk n’a pas tardé à supprimer ce message de son histoire, Zhang avait tout naturellement quelque chose à dire à ce sujet. La star chinoise a publié une réponse sur Instagram.

“Se moquer de la tragédie est un vrai signe de son caractère”, a écrit Zhang dans son article. «Les gens meurent, quelqu’un père, quelqu’un mère, quelqu’un enfant. Dites ce que vous voulez de moi si vous vous sentez plus fort mais ne plaisantez pas sur ce qui se passe ici. Je vous souhaite une bonne santé jusqu’au 7 mars. Je vous verrai bientôt.”

Maintenant, Jedrzejczyk a répondu à ce commentaire de son Zhang. Elle a fait sa réponse dans une vidéo publiée sur son histoire Instagram.

“Hey champion”, a déclaré Jedrzejczyk (via MMA Junkie). «Hey Weili. Je suis vraiment désolé de vous faire sentir mal, mais je ne me moquerais jamais des malades ou d’un virus. Je ne voulais pas que tu sois offensé. Je viens de me moquer du mème Internet drôle. Donc, désolée, mais quand même, je te verrai le 7 mars. Ne te sens pas ému, d’accord? “

Joanna Jedrzejczyk, l’ancienne championne UFC des poids de paille, défiera Weili Zhang pour la ceinture lors de l’UFC 248, qui aura lieu le 8 mars à Las Vegas, Nevada.

Que pensez-vous du post controversé que Jedrzejczyk a partagé dans son histoire Instagram?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29/01/2020.