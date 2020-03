Joanna Jędrzejczyk répond après que Dana White a suggéré qu’elle était à la plage pendant que Weili Zhang s’entraînait

Image: @joannajedrzejczyk sur Instagram

Dana White a fait la une des journaux hier en suggérant que Joanna Jędrzejczyk était à la plage alors que son adversaire Weili Zhang s’entraînait sans arrêt.

Jędrzejczyk et Zhang devraient entrer en collision dans l’événement co-principal de l’UFC 248 samedi soir à Las Vegas, avec le vainqueur remportant les promotions convoitées du titre mondial de poids de paille.

L’ancienne championne, Joanna Jędrzejczyk (16-3 MMA), a détenu le titre de 115 livres de mars 2015 à novembre 2017 lorsqu’elle a été détrônée par Rose Namajunas.

Depuis lors, la star polonaise n’a fait que 2-2, mais vient de remporter une impressionnante victoire sur Michelle Waterson lors de sa dernière apparition en Octogone.

Alors que Joanna Jedrzejczyk semble être en forme phénoménale pour son combat pour le titre avec Weili Zhang, la présidente de l’UFC, Dana White, a récemment suggéré que le pôle était surmené par son homologue chinois.

“Ces deux-là, en ce moment, si vous regardez Joanna, elle est à la plage et a un style de vie. Ensuite, vous regardez les publications de Weili Zhang sur Instagram – entraînement hardcore, entraînement non-stop, tout ce à quoi elle pense est de se battre – c’est fascinant. ” Dit White.

Après la famine houleuse d’aujourd’hui, où «JJ» a menacé Zhang de «jouer avec la nation polonaise», l’ancienne détentrice du titre a parlé à Aaron Bronsteter de TSN où elle a abordé les propos du président de l’UFC, Dana White.

“Mec, je parie qu’elle ne s’est pas plus entraînée pour ce combat que moi”, a déclaré Joanna Jędrzejczyk. «Je me suis entraîné trente fois par semaine, trois fois par jour, et je travaille dur. Certaines personnes aiment rentrer chez elles et ne rien faire. Buvez de la bière ou regardez la télévision. Je ne fais pas ça. J’aime profiter de ma vie tu sais? Je veux faire des choses que j’aime vraiment. Je n’ai pas à faire des choses que les gens veulent que je fasse. Je vis donc ma vie. Je ne vis pas ta vie. Je n’ai pas besoin de la vie de quelqu’un. Les gens sont simplement jaloux, vous savez. “

