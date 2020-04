Joanna Jedrzejczyk revient sur la visite à l’hôpital après le combat de Weili Zhang: “J’avais l’impression que mon âme saignait”

Crédit d’image: @UFC sur Instagram (photographe non répertorié)

Joanna Jedrzejczyk a réfléchi sur sa visite émotionnelle à l’hôpital après sa guerre avec la championne des poids paille de l’UFC Weili Zhang à l’UFC 248.

Son adversaire Zhang a récemment partagé une histoire sur la façon dont elle a rencontré Jedrzekczyk à l’hôpital après leur classique à l’UFC 248. La championne a déclaré que Jedrzejczyk «pleurait pendant des heures» alors que les deux partageaient un moment émotionnel spécial après s’être battus pour 25 minutes au centre de l’Octogone. Le combat a remporté “Fight of the Night” et est déjà considéré par les fans et les médias comme l’un des plus grands combats MMA de tous les temps.

S’adressant au South China Morning Post, Jedrzejczyk a parlé ouvertement et honnêtement de sa visite à l’hôpital, admettant qu’elle souffrait d’une douleur incroyable – à la fois émotionnelle et physique – quelque chose qu’elle n’avait jamais ressenti auparavant au cours de sa propre carrière de champion.

«Ils ont fait une petite intervention médicale sur mon oreille, j’ai eu une tomodensitométrie, j’ai eu une échographie, j’ai eu une radiographie, et honnêtement, après un combat comme celui-ci, j’ai eu l’impression que chaque contact des médecins et des infirmières, tout était si douloureux. Je ne voulais pas que quelqu’un touche mon corps, et je sentais que mon cœur saignait, comme mon âme saignait », a déclaré Jedrzejczyk.

“Je sais toujours que tout peut arriver dans un combat, mais je ne m’attendais pas à être aussi meurtri et à souffrir.”

Jedrzejczyk a peut-être perdu le combat contre Zhang sur les tableaux de bord des juges, mais elle a gagné le respect de tous ceux qui ont regardé ce combat après avoir effectué cinq rounds durs contre un champion respecté à Zhang dans ce qui était un classique instantané. Nous savons ce que Zhang a ressenti lors de sa visite à l’hôpital après le combat, et maintenant nous connaissons le côté de l’histoire de Jedrzejczyk.

