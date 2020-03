Joanna Jedrzejczyk sait que son combat avec Zhang Weili était «très proche», prenant congé avant de décider de la prochaine

Joanna Jedrzejczyk se sent bien à quelques jours de la guerre de cinq rounds contre Zhang Weili lors du co-événement principal de l’UFC 248.

Les poids de paille se sont livrés à une bataille brutale et sanglante pendant 25 minutes qui s’est terminée avec le maintien du titre de Zhang par décision partagée tandis que Jedrzejczyk a quitté l’Octogone avec un hématome massif sur le front après avoir échangé près de 400 frappes avec le champion de 115 livres.

Malgré le volume considérable de coups de poing, de coups de pied, de coudes et de genoux échangés pendant le combat, Jedrzejczyk s’est en fait éloignée assez indemne d’une chirurgie esthétique qu’elle subira dans son pays d’origine, la Pologne, la semaine prochaine.

“Je me sens bien”, a déclaré Jedrzejczyk en parlant à MMA Fighting dans sa première interview depuis la fin de l’UFC 248. «J’essaie de me détendre autant que possible avec ma famille. La nuit dernière, c’était la première fois que je dormais plus de trois heures. Ces premières nuits, je n’ai dormi que trois heures. C’est généralement comme ça après le combat. Mes amis étaient là, ma famille, nous traînions. Vendredi, je rentre chez moi. J’ai hâte de rentrer chez moi et de me détendre avec ma famille et mes amis. Je me sens bien.

«Le gonflement diminue. L’UFC a vraiment bien pris soin de moi. J’ai rencontré le médecin lundi. Tout va bien. J’ai une petite chirurgie lundi à l’oreille dans ma Pologne avec l’un des meilleurs chirurgiens plasticiens du secteur. J’ai un chou-fleur [ear] alors ils l’ont vidé à l’ER juste après le combat. Ça a l’air très mauvais. Donc c’est tout. J’attends que le gonflement baisse. Cela prendra probablement quelques jours de plus, mais ça s’améliore de jour en jour. Après cela, je referai quelques examens juste pour m’assurer que tout va bien mais jusqu’à présent, tout va bien. »

En repensant au combat, Jedrzejczyk savait qu’elle aurait les mains pleines avec Zhang et c’est exactement la façon dont l’action s’est déroulée sur cinq tours.

Les échanges ont vu les deux combattants décrocher leur juste part de combinaisons avec Jedrzejczyk et Zhang présentant également une durabilité incroyable. À la fin, deux juges ont donné le combat à Zhang et le troisième officiel l’a marqué pour Jedrzejczyk.

Même si elle voulait quitter avec le titre de poids de paille UFC autour de sa taille, Jedrzejczyk savait que cela allait être un appel difficile pour les juges après une bataille aussi intense entre deux artistes martiaux mixtes d’élite.

“Je sais que le combat a été très serré”, a déclaré Jedrzejczyk. «Le combat était serré à chaque tour. C’était dans les deux sens. Je me demande, je me suis interrogé pendant le combat “Joanna, peux-tu faire mieux?” Et bien sûr je vais regarder ce combat et voir des choses que je pourrais faire mieux. Je suis comme ça après chaque entraînement. Si le plan était bon, je suis toujours comme non, ça peut être mieux. Vous pouvez corriger ceci et cela et en faire une manière différente. Probablement après ce combat, il y aura tellement d’idées que je pourrai trouver pour le prochain combat, pour le prochain camp. Vous pouvez toujours faire mieux.

«Je me suis interrogé dans le combat. Debout devant Weili Zhang, vous faites tout ce que vous pouvez et vous avez fait tout ce que vous pouviez, physique, mental, la réduction de poids, j’ai fait de mon mieux. C’est pourquoi j’ai si bien fait samedi. Ce n’était pas de la chance. J’ai travaillé si dur. “

Lorsque la décision a été lue, Jedrzejczyk ne pouvait que se sentir déçu, mais elle savait que les juges avaient un appel difficile à faire après un combat remarquablement compétitif.

“Honnêtement, je ne savais pas ce qui allait se passer”, a déclaré Jedrzejczyk à propos de la décision. “Après ce qui s’est passé dans le deuxième combat avec Rose [Namajunas], c’était vraiment proche. Cette nuit-là, j’ai fait de mon mieux et je suis fier de moi. Je me fiche de ce que les gens disent. J’ai fait de mon mieux.

«Avant, quand j’étais champion et j’étais tellement dominant, je faisais la même chose dans ma tête. Allez-y et faites de votre mieux. Peu importe que vous gagniez ou que vous perdiez, allez-y et faites de votre mieux. Je veux toujours organiser des combats divertissants pour mes fans. »

Avant l’UFC 248, Jedrzejczyk et Zhang ont échangé des regards fixes tendus et même quelques mots alors que la rivalité entre eux prospérait dans les jours précédant l’événement.

Compte tenu de la façon dont le combat s’est déroulé, il est presque impossible qu’ils ne partagent pas au moins une sorte de respect les uns envers les autres quel que soit le résultat, c’est exactement pourquoi Jedrzejcyzk était heureux de rendre hommage à Zhang et à sa performance.

«Nous sommes entrés dans une guerre. Nous avons disputé cinq manches, une véritable guerre de championnat », a déclaré Jedrzejczyk. “Elle ne m’a pas surpris avec quoi que ce soit. Son cardio était bon. C’est une chienne très coriace et je veux dire chienne dans le bon sens. C’est une adversaire très coriace. C’est un personnage dur. Elle n’abandonne pas. Nous, les Polonais, sommes les mêmes. Nous allons jusqu’au bout. Elle peut gérer les coups de poing. Elle peut se faire frapper et moi de la même façon.

«J’ai dit qu’avant le combat lors des pesées, cela allait être le meilleur combat de l’histoire des poids-paille UFC et c’est arrivé. Non seulement cela, c’était l’un des meilleurs combats de l’histoire de l’UFC. »

Alors que l’objectif de l’UFC 248 était de récupérer le titre de poids de paille qu’elle avait précédemment défendu cinq fois, Jedrzejczyk a appris à recalibrer ses objectifs et ses aspirations alors qu’elle continue de viser la grandeur.

Il ne fait aucun doute que la poursuite de l’or se poursuivra, mais la pailleuse polonaise de 32 ans sait avec ou sans ceinture, elle est toujours une championne.

“Honnêtement, c’était mon grand rêve de devenir le champion UFC des poids de paille, mais la façon dont je me porte depuis que j’ai la ceinture, et combien je travaillais dur avant ce combat, c’est pourquoi je me suis montré si bon pour le combat”, a expliqué Jedrzejczyk. . “Je n’ai pas besoin de la ceinture pour être le champion.

“Bien sûr, je fixe mes ambitions, je veux avoir cette ceinture physiquement mais je n’en suis pas folle. J’étais là. Tout dépend de l’héritage. C’est ca le truc. J’étais là. Les gens peuvent douter de moi. Ils peuvent dire ce qu’ils veulent mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. C’est le but.”

Parce que le combat avec Zhang a été une rencontre épique avec le président de l’UFC, Dana White, le déclarant déjà digne d’entrer au Temple de la renommée, il est tout à fait possible qu’une revanche se produise à un moment donné.

Pour sa part, Jedrzejczyk est définitivement ouverte à l’idée, mais son objectif en ce moment est de se reposer, de récupérer et de passer du temps avec ses amis et sa famille à la maison en Pologne.

“Bien sûr, pourquoi pas?” Jedrzejczyk a répondu lorsqu’on lui a demandé une revanche. «Si elle va être la championne, pourquoi pas? Je veux affronter le meilleur. Je pourrais envisager de recommencer.

«En ce moment, je veux juste rentrer à la maison et me détendre. Je ne veux pas penser à mon prochain mouvement, mon prochain combat. Je ne veux pas encore penser à l’avenir. J’ai besoin de temps libre pour être moi-même mais je vais bien. Je suis fort. Je garde la tête haute. Bien sûr, les attentes sont très élevées, mais comme je l’ai dit, il ne s’agit pas seulement d’avoir la ceinture physiquement. Je suis très fier de moi. Mon travail consiste à être l’un des meilleurs athlètes et je suis l’un des meilleurs au monde. »