Joanna Jedrzejczyk s’attend à combattre un «animal fort» Zhang Weili comme Jessica Andrade

Le prochain combat de Joanna Jedrzejczyk est contre l’un des finisseurs les plus éprouvés de la division des pailles, un scénario qu’elle connaît bien.

Dans une interview sur le podcast UFC Undisputed, Jedrzejczyk a fait savoir qu’elle était bien consciente du danger que représentait Zhang Weili.

«C’est un animal fort; elle est si grande », a déclaré Jedrzejczyk. «Elle lance des coups très durs, mais je suis plus expérimentée. J’ai traversé ces combats de championnat tellement de fois, donc je suis un vrai cinq rounds. Mon conditionnement est toujours au point, et je devrai être très intelligent, très sournois aussi. »

L’ancienne reine de 115 livres est le premier challenger du champion récemment couronné; les deux se rencontrent à Las Vegas à l’UFC 248 le 7 mars. Ils partagent un adversaire commun à Jessica Andrade, dont Weili a pris la ceinture en août dernier et Jedrzejczyk a souligné à l’UFC 211.

Jedrzejczyk voit des similitudes entre Zhang et “Bate Estaca” – les deux sont connus pour leur capacité à terminer, avec Zhang ayant remporté 17 combats par KO ou soumission au cours de sa séquence de victoires actuelle de 20 combats.

«Je pense que ce combat avec Zhang sera similaire à celui avec Jessica Andrade», a-t-elle dit. «Ce sont tous les deux des combattants très similaires. Aller de l’avant, lancer des coups de poing en boucle, une bonne lutte, une forte lutte. Ce ne sont pas des combattants très techniques, mais très forts. Je pense que ce combat va être très similaire. Je dois couper les angles, glisser, contre, utiliser mon timing, ma longueur, ma portée, il y a beaucoup plus à venir, vous savez? “

Zhang a encore un long chemin à parcourir pour égaler le record de Jedrzejczyk de cinq défenses consécutives du titre UFC. Mais elle a déjà récolté quelques noms impressionnants lors de ses quatre victoires dans l’Octogone. En dehors d’Andrade, elle a remporté une décision unanime sur la candidate de longue date Tecia Torres et a présenté l’ancienne championne des World Series of Fighting Jessica Aguilar.

Le récent record de Jedrzejczyk 2-3 est moins impressionnant sur le papier, bien que ses trois défaites soient toutes tombées dans des combats pour le titre, et sa victoire en cinq tours contre Michelle Waterson à l’UFC Tampa en octobre était un retour en forme pour la joueuse de 32 ans. Elle attribue une approche de retour aux sources pour son succès, qu’elle espère poursuivre dans son combat avec Zhang.

“Je suis plus puissant, plus fort et je suis de retour aux sources”, a déclaré Jedrzejczyk. «J’ai mis plus de combos. Ce n’est pas seulement de la boxe ou des coups de pied, j’ai mis plus de combinaisons comme je le faisais en Muay Thai et au début de ma carrière de combattant MMA.

«Je suis très fier de moi, de la façon dont je me suis présenté lors de mon dernier combat avec Michelle Waterson. Je pense que j’ai envoyé un message fort à la division des pailles – bonne frappe, bonne lutte, tout est en place. »