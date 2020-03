Joanna Jedrzejczyk se moque de la critique de Dana White sur la plage – «Les gens ne devraient pas me dire quoi faire»

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, s’est récemment émerveillé de la passion et du dévouement de la championne en titre des poids de paille, Weili Zhang, qui vit, respire et mange les arts martiaux mixtes (MMA).

Il a également frappé Joanna Jedrzejczyk, ancienne titulaire de la division, pour avoir passé trop de temps à la plage avant son co-événement principal de l’UFC 248 à la carte (PPV), qui a lieu ce samedi. nuit (7 mars 2020) à Las Vegas, Nevada.

“Mec, je parie qu’elle ne s’est pas plus entraînée pour ce combat que moi”, a déclaré Jedrzejczyk à TSN. «Je me suis entraîné 30 fois par semaine, trois fois par jour, et je travaille dur. Certaines personnes aiment rentrer chez elles et ne rien faire. Buvez de la bière ou regardez la télévision. Je ne fais pas ça. J’aime profiter de ma vie. Je veux faire des choses que j’aime vraiment faire. Je n’ai pas à faire des choses que les gens veulent que je fasse. Je vis donc ma vie. Je ne vis pas ta vie. Je n’ai pas besoin de la vie de quelqu’un. Les gens sont juste jaloux, tu sais?

Jedrzejczyk (16-3) n’a que 2-3 sur ses cinq derniers combats et 0-3 dans les combats de championnat, ce qui est loin de ses jours en tant que championne de poids paille, quand elle a sauté à 14 victoires consécutives. Peut-être que cela avait quelque chose à voir avec la critique du «style de vie» de White?

“Je m’en fiche, ils peuvent dire ce qu’ils veulent”, a-t-elle déclaré. «Je sais qui je suis et à quel point je suis bon athlète, donc je me fiche de ce qu’ils disent. J’aime faire des choses en dehors du gymnase, je suis une personne avec tant de passions et de passe-temps, les gens ne devraient pas me dire ce que je peux faire, ou je ne peux pas, ou je dois faire, ou je ne devrais pas faire , Je ne comprends pas cela. “

Zhang comprend et a sa propre théorie sur l’ascension et la chute de Jedrzejczyk.