Joanna Jedrzejczyk s’est dirigée vers la chirurgie, prenant un congé après la guerre de Weili à l’UFC 248

L’ancienne championne des pailles de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), Joanna Jedrzejczyk, est allée en enfer pendant sa guerre de cinq rounds avec Weili Zhang, cheville ouvrière régnante de 115 livres, lors du co-événement UFC 248 pay-per-view (PPV). le week-end dernier à Las Vegas, Nevada.

Leur combat était assez proche pour laisser la décision partagée – qui a atterri en faveur de Zhang – un sujet de débat en cours. Quoi qu’il en soit, une Jedrzejczyk enflée s’est retrouvée avec un énorme hématome qui l’a atterrie à l’hôpital (voir la photo horrible ici).

“Le gonflement diminue”, a déclaré Jedrzejczyk à MMA Fighting. «L’UFC a vraiment bien pris soin de moi. J’ai rencontré le médecin lundi. Tout va bien. J’ai une petite chirurgie lundi à l’oreille dans ma Pologne avec l’un des meilleurs chirurgiens plasticiens du secteur. J’ai un chou-fleur [ear] alors ils l’ont vidé à l’ER juste après le combat. Ça a l’air très mauvais. Donc c’est tout. J’attends que le gonflement baisse. Cela prendra probablement quelques jours de plus, mais ça s’améliore de jour en jour. Après cela, je referai quelques examens juste pour m’assurer que tout va bien mais jusqu’à présent, tout va bien. »

Jedrzejczyk (16-4) le dirigera sans aucun doute avec Zhang (21-1) à un moment donné, mais compte tenu du type de dégâts subis par les deux combattants, leur temps passé sur la touche est de loin supérieur à ce qui était précédemment recommandé. par la Nevada State Athletic Commission (NSAC).

“En ce moment, je veux juste rentrer à la maison et me détendre”, a déclaré Jedrzejczyk. «Je ne veux pas penser à mon prochain mouvement, mon prochain combat. Je ne veux pas encore penser à l’avenir. J’ai besoin de temps libre pour être moi-même mais je vais bien. Je suis fort. Je garde la tête haute. Bien sûr, les attentes sont très élevées, mais comme je l’ai dit, il ne s’agit pas seulement d’avoir la ceinture physiquement. Je suis très fier de moi. Mon travail consiste à être l’un des meilleurs athlètes et je suis l’un des meilleurs au monde. »

Aucun argument ici.