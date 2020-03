Joanna Jedrzejczyk sur les blessures au visage de l’UFC 248: “C’est le prix que nous devons payer”

L’un des plus grands points de discussion de Joanna Jedrzejczyk et du classique de tous les temps de Zhang Weili à l’UFC 248 était l’hématome massif que l’ancien champion polonais a subi pendant le combat. Mais Jedrzejczyk rapporte maintenant que les ecchymoses sont presque complètement guéries.

Malgré des dégâts importants dans le combat passionnant de poids de paille, Jedrzejczyk est resté dans la mêlée et a même semblé se rallier au fil du combat.

En ce qui concerne la blessure et la façon dont elle est devenue virale, Jedrzejczyk admet qu’elle est quelqu’un qui se targue de propreté, et avoir une telle blessure visible était difficile.

“Honnêtement, je sais que je suis dans un sport masculin, mais je ne pense pas qu’il y ait un sport pour une fille ou un sport pour un gars – le monde est libre, (et) c’est le 21ème siècle. Je suis une personne très propre (et) mon esthétique, j’aime la garder propre “, a déclaré Jedrzejczyk lors de l’épisode de cette semaine du podcast Eurobash de MMA Fighting. «Mes vêtements … Je prends des douches environ quatre ou cinq fois par jour! Je suis très girly, donc je me déteste quand je suis comme ça, mais c’est le prix que nous devons payer. “

Esther Lin, MMA Fighting

Jedrzejczyk a déclaré que chaque occupation avait des aspects négatifs. Pour les combattants, le bilan physique est l’un des plus importants.

“Il y a toujours un [bad] côté de votre travail ou de votre [profession]. Je déteste ça, mec, je déteste ça et je veux prendre soin de ma santé. Être un athlète, être dans ce sport, cela change votre corps; cela change votre tête, votre esprit; comment vous regardez et comment vous marchez. Cela m’a coûté beaucoup de sacrifices, de changements dans mon corps et je suis toujours une femme, je veux être attirante. Et je veux être une mère à l’avenir donc je veux toujours prendre soin de ma santé. À l’UFC, vous avez tout – de bons soins de santé et ils prennent toujours bien soin de nous. ”

Malgré la gravité de la blessure, la favorite des fans polonais a admis qu’elle se retrouvait à rire de certains des mèmes liés à la blessure en ligne.

«Il y a encore quelques contusions, mais je riais des mèmes après mon combat. Même si je me suis coupé des réseaux sociaux, je riais toujours, mais je vous le dis le lendemain, le gonflement de mon front a baissé et je n’ai pas pu voir mon œil gauche pendant deux jours. J’avais une vision de seulement cinq pour cent dans mon œil gauche – c’était assez rude. C’est ce que c’est, le gonflement a diminué », a-t-elle déclaré.

Elle a également souligné qu’elle avait un bon état de santé et qu’elle avait été soigneusement vérifiée à la suite du mémorable concours de championnat.

«J’avais une radiographie, j’avais une échographie, j’avais tout», a-t-elle déclaré. «Je suis allé chez le chirurgien plasticien en Pologne et j’ai une petite intervention médicale à l’oreille. Tout va bien avec ma tête. Je vais bien!”

