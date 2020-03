Joanna Jedrzejczyk sur une blessure à la tête à l’UFC 248: «Je sentais que ça devenait de plus en plus enflé»

Zhang Weili est sortie de l’UFC 248 avec son titre de paille en main, mais il n’y a pas eu de perdants après le palpitant événement co-principal de samedi à Las Vegas.

Zhang et l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk ont ​​organisé un classique instantané, se battant pendant cinq rounds en route vers un appel serré qui a joué en faveur de Zhang.

Après le combat, les deux combattants se sont montrés gracieux l’un envers l’autre, y compris Jedrzejczyk qui avait l’air pire après s’être formé un hématome massif au sommet de la tête.

Lorsqu’on lui a demandé si elle sentait qu’elle avait fait assez pour gagner la décision, Jedrzejczyk a respectueusement renvoyé à Zhang.

“Vous voyez mon [swelling], Je l’ai ressenti, vous savez, elle a très bien fait », a déclaré Jedrzejczk. “Il manquait quelque chose, mais j’ai senti tous les coups, dès le troisième tour le [swelling] me dérangeait et je sentais que ça devenait de plus en plus enflé, et ma tête allait et venait.

«Mais tout va bien. Félicitations, champion, et je suis très heureux que nous vous ayons donné un bon combat. “

C’était le 10e combat pour le titre de l’UFC pour Jedrzejczyk, le plus jamais pour une femme dans l’histoire de la promotion. Elle détient également le record du plus grand nombre de défenses consécutives pour le titre de poids de paille avec cinq, même si elle a maintenant perdu quatre matchs de championnat consécutifs.

Compte tenu de ce niveau d’expérience, rien de particulier à propos de Zhang ne l’a surprise.

“Pas vraiment, j’étais prêt à tout et n’importe quoi”, a déclaré Jedrzejczyk. «Nous avons tous les deux réalisé une sacrée performance. Je suis fier de moi et de mon équipe. Nous avons travaillé si dur. Deux ou trois fois par jour, 13 fois par semaine au cours des neuf dernières semaines chez American Top Team.

“Un grand merci à mes entraîneurs, Mikey Brown, Katel Kubis, Mikey Rod, Phil Daru, mon physiothérapeute Kamil Iwanczyk.”

Jedrzejczyk a également remercié ses amis, sa famille et ses fans, sans donner aucune indication qu’elle prévoyait de ralentir de sitôt. La femme de 32 ans a déclaré à plusieurs reprises qu’elle se sent toujours comme la championne depuis qu’elle a perdu son titre contre Rose Namajunas en novembre 2017 et elle a maintenu ce sentiment après sa dernière défaite tout en continuant à féliciter Zhang.

“Merci les gars d’être venus et de me soutenir”, a déclaré Jedrzejczyk. “Je vous verrai bientôt … Peu importe. Je me porte en champion, avec ou sans ceinture, j’étais là. Très fier d’elle, félicitations Weili. “