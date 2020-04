Joanna Jedrzejczyk veut «beaucoup d’argent» pour le match revanche du championnat Weili Zhang UFC

Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk ont ​​volé la vedette à l’UFC 248, organisant un combat de championnat pour les âges. Après 25 minutes d’action exténuante d’avant en arrière, Zhang s’est échappée de la T-Mobile Arena de Las Vegas, au Nevada, avec une victoire par décision partagée et son titre de poids de paille.

Pendant ce temps, Joanna est rentrée chez elle sans titre et sans un gros hématome. Pourtant, l’ancienne championne de 115 livres est fière de ses efforts, même si elle n’a pas pris le temps de le regarder sur bande.

“Je suis très heureux de pouvoir donner aux gens ce qu’ils veulent toujours”, a déclaré Jedrzejczyk à MMA Junkie. «J’ai mis tellement de travail au camp pendant tant de semaines et je me suis battu à fond. Je suis très heureux. Ce fut probablement l’un des meilleurs combats de ma carrière de combattant, mais je suis fier de chaque combat. … C’était une guerre. Je sais que les gens veulent ce combat, et je dois le revoir parce que je ne l’ai pas regardé. “

La défaite était la deuxième de Joanna lors des trois dernières sorties et quatre de six au total. Pourtant, elle pense qu’un match revanche pourrait être dans son avenir, car une refonte sera de grandes entreprises pour toutes les parties impliquées. En parlant de cela, Jedrzejczyk veut être assez bien compensé.

“Beaucoup d’argent – c’est tout. C’est ce que je veux », a déclaré Jedrzejczyk. «Je n’ai pas besoin de gagner plus d’argent, mais c’est un combat d’argent, et je veux un morceau de ce gâteau. Ce combat est un grand combat. Nous n’étions pas l’événement principal, (mais) nous nous sommes battus. Les gens aiment regarder… seulement de grandes choses, seulement de grandes choses », a-t-elle ajouté.

«L’UFC – nous avons besoin de grands combats, et mon combat avec Weili Zhang va être grand. Ils ont donc besoin de ce combat à gros budget. Nous verrons. Je ne sais pas.”

Quelqu’un pense-t-il qu’une revanche est justifiée? Ou est-il temps pour un autre concurrent méritant d’avoir une chance à la sangle?