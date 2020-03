Joanna Jedrzejczyk veut que Colby Covington soit expulsé de l’ATT

Joanna Jedrzejczyk aimerait voir Dan Lambert renvoyer Colby Covington de l’American Top Team.

Lambert a récemment annoncé une nouvelle politique de non-poubelle pour les combattants de son gymnase, affirmant qu’il en avait assez. Le gymnase a récemment vu Colby Covington se quereller avec Joanna Jedrzejczyk, Jorge Masvidal et Dustin Poirier.

Pour Jedrzejczyk, elle dit que Covington est un menteur et que quelqu’un lui écrit ses lignes.

“Je ne veux pas parler de Colby parce que c’est un menteur. Le truc, c’est qu’il veut cette exposition, il a besoin de cette attention parce qu’il n’a rien à offrir au monde. C’est un grand athlète, un travailleur acharné, mais ce n’est pas lui », a déclaré Joanna Jedrzejczyk à ESPN MMA sur Instagram Live. «Quelqu’un écrit cela pour, et je sais qui le fait. Je suis désolé pour lui d’avoir besoin de me sauter dessus, Jorge, Dustin Poirier. Nous sommes des travailleurs acharnés, des gens très talentueux, nous sommes de vrais guerriers et il essaie de profiter de nous. Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus, c’est un menteur comme vous le savez. “

Non seulement Joanna Jedrzejczyk pense que Covington est un menteur, mais elle veut que Lambert le renvoie de l’équipe en raison de la honte qu’il a apportée au gymnase. Elle pense que c’est un mauvais coup d’oeil à toutes ces bavardages, ainsi que le fait que “Chaos” amène des filles “sales” au gymnase pour filmer des trucs selon l’ancien champion des pailles.

«Je pense que Dan Lambert devrait le virer. Bien sûr, il fait honte à cet endroit », a-t-elle ajouté. “Quand ils enregistraient les trucs avec Colby Covington, il apportait des Diana sales au gymnase. Filles laides. Allez, je ne veux pas parler de ce gars. “

Il semble que la querelle entre Joanna Jedrzekczyk et Colby Covington ne se termine pas de si tôt. Mais, Chaos s’est excusé auprès de Dustin Poirier récemment, alors peut-être qu’il s’est excusé auprès de l’ancien champion.

