Joanna Jedrzejczyk vient de dire à Weili Zhang «ne soyez pas ému» à propos d’une blague sur les coronavirus

La championne des poids-paille de l’UFC, Weili Zhang, a eu un problème avec la façon dont l’ancien détenteur du titre de 115 livres, Joanna Jedrzejczyk, faisait la lumière sur l’épidémie de coronavirus en Chine afin de promouvoir leur prochain combat pour le titre.

L’épidémie a tué plus de 100 personnes et infecté plus de 6 000 personnes.

Il n’a pas fallu longtemps à Jedrzejczyk pour l’inverser et essayer d’atténuer le coup, mais à la vraie mode Jedrzejczyk, ses excuses ne sont pas venues sans sa propre part de sous-texte. Un peu comme cette tendance «désolé / non désolé» qui a récemment pris d’assaut les médias sociaux.

“Hey Weili, je suis vraiment désolé de te faire sentir mal, mais je ne me moquerais jamais des personnes malades ou d’un virus”, a déclaré Jedrzejczyk sur Instagram. “Je ne voulais pas que tu sois offensé. Je viens de me moquer du mème Internet drôle. Donc, désolée, mais quand même, je vous verrai le 7 mars. Ne soyez pas émotif, d’accord? “

Zhang défendra sa sangle de paille contre Jedrzejczyk lors du prochain co-événement UFC 248 pay-per-view (PPV), verrouillé et chargé pour le samedi 7 mars 2020 à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (voir que carte de combat ici).

«Magnum» s’est amélioré à 20-1 en écrasant et en jetant Jessica Andrade pour le titre de 115 livres en août dernier. Jedrzejczyk (16-3), quant à lui, est revenu dans la chasse au titre de division en repoussant Michelle Waterson lors de l’UFC Fight Night 161 en octobre.

Disons simplement que leur staredown d’avant-combat va être très, très intéressant.