Joanna Jedrzejczyk voit le match retour de Zhang Weili comme un «combat d’argent» pour l’UFC

Joanna Jedrzejczyk pense qu’un match revanche avec le champion Zhang Weili pourrait faire de gros chiffres pour l’UFC.

L’ancien champion des pailles a tenté de détrôner Zhang le mois dernier lors du co-événement principal de l’UFC 248 à Las Vegas. Ce fut une bataille compétitive et rapide de cinq rounds qui s’est terminée par une décision partagée en faveur du champion chinois.

Le combat a remporté le prix «Fight of the Night», est devenu le favori pour «Fight of the Year», et beaucoup l’ont à égalité avec certains des plus grands combats de l’histoire du MMA.

“Je suis très heureux de pouvoir donner aux gens ce qu’ils veulent toujours”, a déclaré Jedrzejczyk à MMA Junkie. «J’ai mis tellement de travail au camp pendant tant de semaines et je me suis battu à fond. Je suis très heureux. Ce fut probablement l’un des meilleurs combats de ma carrière de combattant, mais je suis fier de chaque combat. … C’était une guerre. Je sais que les gens veulent ce combat, et je dois le revoir parce que je ne l’ai pas regardé. “

Jedrzejczyk (16-4 MMA, 10-4 UFC) pense que le faire fonctionner avec Zhang ferait de bonnes affaires pour l’UFC, et elle aimerait être payée en conséquence.

“Beaucoup d’argent – c’est tout. C’est ce que je veux », a déclaré Jedrzejczyk. “Je n’ai pas besoin de gagner plus d’argent, mais c’est un combat d’argent, et je veux un morceau de ce gâteau. Ce combat est un grand combat. Nous n’étions pas l’événement principal, (mais) nous nous sommes battus. Les gens aiment regarder… seulement de grandes choses, seulement de grandes choses. »

Les remises immédiates ne sont pas souvent accordées aux challengers, mais compte tenu de la nature et du résultat quelque peu controversé du combat, Jedrzejczyk pense qu’elle est toujours la meilleure candidate à 115 livres. Elle pensait également en avoir fait assez pour remporter la victoire.

“La façon dont nous nous sommes battus la dernière fois, nous sommes tous les deux des guerriers, et les gens veulent le voir parce qu’il était si proche”, a déclaré Jedrzejczyk. “Il y a tellement de filles qui méritent cela, mais je pense que c’est moi.”

La guerre entre Zhang et Jedrzejczyk a été très éprouvante pour le corps des deux combattants, ils ont tous deux été emmenés directement à l’hôpital après la fin du concours et n’ont pas assisté à la conférence de presse d’après-combat.

Jedrzejczyk est toujours en train de guérir des dégâts subis lors du combat, mais admet qu’elle commence à ressentir des démangeaisons pour un retour.

“Il y a quelques jours, quelques semaines, je me disais:” Je ne me bats pas pendant les 12 prochains mois. “Mais il y a quelques jours, j’ai envoyé un texto à Dana (Blanc) que je voulais combattre”, a déclaré Jedrzejczyk. “C’est ca le truc. Vous ne savez jamais quand vous allez vous réveiller et dire: «OK, je pars. Je rentre aux États-Unis et commence mon camp. Signez l’accord. »

«L’UFC – nous avons besoin de grands combats, et mon combat avec Weili Zhang va être grand. Ils ont donc besoin de ce combat à gros budget. Nous verrons. Je ne sais pas.”

Avec la pandémie actuelle de COVID-19, il n’est pas certain que l’UFC reprendra son calendrier. La promotion prévoit actuellement d’accueillir un événement le 9 mai dans un endroit qui n’a pas encore été annoncé, mais les choses peuvent changer dans le climat incertain.

Jedrzejczyk, qui est actuellement en Pologne, n’a pas de date en tête pour un retour, mais se sent mal pour les combattants dont les combats ont été reportés.

“Il y a tellement d’athlètes à l’UFC et je suis tellement désolé pour chacun d’entre eux – nous tous – que nous ne pouvons pas nous battre”, a déclaré Jedrzejczyk. «J’ai eu de la chance d’avoir eu un combat avec un public – ce fut un grand spectacle. Mais je suis vraiment désolé pour le reste des athlètes. Ils ne pouvaient pas jouer – ils s’entraînaient, se préparaient, dépensaient de l’argent, mais ils ne pouvaient pas jouer et gagner cet argent. C’est donc difficile. “

.