Joanna prévoit ce qui se passera dans son combat avec Weili Zhang

Joanna Jedrzejczyk tentera de récupérer le championnat de paille en se battant contre Weili Zhang à l’UFC 248 samedi prochain. Elle est la combattante la plus dominante de l’histoire de la division et a beaucoup confiance en elle. Et beaucoup de talent pour gagner n’importe qui. Maintenant, nous verrons s’il est capable de le faire ou s’il tombe vaincu devant le monarque.

Nous verrons cela dans quelques jours. Avant, le challenger fait ces déclarations à BJPENN.com:

«C’est un rêve devenu réalité. C’est mon 14e combat à l’UFC et mon 10e combat de championnat. Je suis très content de la foi que l’UFC a mise en moi.

«Je suis devenu champion de paille après deux combats à l’UFC. J’ai affronté les meilleurs et c’est mon prochain grand défi. C’est la femme la plus méchante mais j’ai l’intention de récupérer mon diplôme. J’ai dirigé cette division pendant deux ans et huit mois. Ce sera une nuit parfaite pour moi.

Joanna continue:

«Il n’a jamais affronté personne comme moi. J’ai eu de nombreuses guerres à cinq rounds. Je sais qu’elle va presser mais Je dois être assez intelligent pour me calmer et lui faire agression après agression. Je vais le porter.

«Mais elle peut mettre KO n’importe qui et je pense qu’elle cherchera à se rendre. Il a fait abandonner d’autres combattants et est dangereux en tout. Je serai préparé pour tout.

«Cette victoire est plus grande que tout mon héritage. Cette victoire signifie tout. Je n’ai rien à prouver à personne. Je vais le faire pour moi, pour ma famille et pour mes amis. »