Joanna réagit à sa défaite contre Weili Zhang lors de l’UFC 248

Joanna Jędrzejczyk n’a pas pu battre Weili Zhang en UFC 248. La championne du monde de paille de l’UFC a conservé le titre par décision partagée dans laquelle, pour beaucoup, c’est le meilleur combat que nous ayons vu dans l’histoire de la division féminine. Et ce sera certainement l’un des meilleurs combats de l’année à la fin de 2020.

Joanna réagit à sa défaite contre Weili Zhang

Une fois l’événement terminé, ayant laissé passer quelques heures, le combattant polonais fit ce post sur Instagram:

PSAUME 144 ✝️ 🇺🇸. Loué soit l’Éternel, mon Rocher, qui entraîne mes mains pour la guerre, mes doigts pour la bataille. Il est mon Dieu aimant et ma forteresse, ma forteresse et mon libérateur, mon bouclier, chez qui je me réfugie, qui soumet les peuples sous moi.🙏🏼✝️ 🇵🇱. Błogosławiony Pan – Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny. Sur moc dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam, Ten, który my podding ludy.🙏🏼✝️ 📸 @therealchandlerhenryry

«Béni soit l’Éternel, mon rocher, qui entraîne mes mains pour la guerre et mes doigts pour la bataille. Ma miséricorde et ma force, mon rempart et mon libérateur, mon bouclier dans lequel je me suis réfugié, celui qui retient mon peuple sous moi… »