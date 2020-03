Joanna répond à Dana White et à ses critiques de sa préparation

Dana White a récemment commenté Je marche à la fois Joanna Jedrzejczyk et Weili Zhang face à son combat pour le titre de paille UFC 248:

«Regardez ces deux-là. Regardez Joanna, elle est sur la plage, elle vit la vie. Et regardez Instagram de Weili Zhang: entraînement intense, entraînement continu, tout pour elle se bat. C’est fascinant. J’adore ce combat. “

Joanna répond à Dana White

Maintenant Joanna répond De ces manières (via MMA Mania):

«Je parie qu’elle ne s’est pas plus entraînée pour ce combat que moi. Je me suis entraîné 30 fois par semaine, trois fois par jour, et j’ai travaillé dur. Certaines personnes aiment rentrer chez elles et ne rien faire. Buvez de la bière ou regardez la télévision.

«Je ne fais pas ça. J’aime profiter de ma vie. Je veux faire des choses que j’aime vraiment faire. Je n’ai pas à faire les choses que les gens veulent que je fasse. Voilà pourquoi je vis ma vie. Je ne vis la vie de personne. Les gens sont jaloux.

“Je m’en fiche, ils peuvent dire ce qu’ils veulent. Je sais qui je suis et à quel point je suis bon athlète, donc je me fiche de ce qu’ils disent. J’aime faire des choses en dehors du gymnase, je suis une personne avec tant de passions et de passe-temps. Les gens ne devraient pas me dire ce que je peux faire, ou je ne peux pas, ou ce que je dois faire, ou je ne devrais pas faire. Je ne le comprends pas”.