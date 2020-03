Joanne Calderwood: la lutte de Valentina Shevchenko “ repoussée ”

Joanne Calderwood dit que son combat pour le titre de poids mouche UFC 251 avec la championne Valentina Shevchenko, prévue pour le 6 juin à Perth, en Australie, a été reporté – mais pas de façon choquante à cause de la pandémie de coronavirus.

Calderwood a divulgué ces nouvelles informations sur le podcast Eurobash de MMA Fighting.

“Nous avons appris la semaine dernière que cela allait être repoussé”, a déclaré Calderwood (transcription via Peter Carroll de MMA Fighting).

“Pas à cause de tout cela, mais quelque chose de son côté”, a expliqué Calderwood. «Je ne sais pas si je suis censé dire cela, mais nous savons avec certitude que cela ne se fera pas le 6 juin. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s’est passé ou ce qui est quoi, mais ça a été repoussé. Ce pourrait être une bénédiction déguisée. »

À l’heure actuelle, on ne sait pas pourquoi ce combat pour le titre a été repoussé. Cela étant dit, Calderwood a trouvé une doublure argentée dans le fait qu’elle sera probablement en mesure d’éviter d’avoir à voler jusqu’en Australie pour un combat.

“Nous avions prévu de partir deux semaines avant et je pense que c’est 24 heures de vol, donc vous parlez de deux jours de voyage, mais j’aime l’Australie donc je n’allais pas m’en plaindre”, a déclaré Calderwood.

«C’est un grand pays et je sais qu’il y a beaucoup de Britanniques et d’Écossais là-bas, donc j’espère maintenant que ce sera aux États-Unis et que tout le monde se réunira au milieu.»

Calderwood a combattu pour la dernière fois en septembre, lorsqu’elle a battu Andrea Lee par décision partagée pour gagner son tir à Shevchenko. Shevchenko, quant à elle, a défendu son titre pour la dernière fois avec une victoire déséquilibrée sur Katlyn Chookagian.

Où et quand pensez-vous que le combat pour le titre des poids mouches entre Joanne Calderwood et Valentina Shevchenko aura lieu?

