Joanne Calderwood réagit à son compte à rebours contre Valentina Shevchenko

L’Écossaise Joanne Calderwood obtiendra le prochain crack chez la championne des poids mouches UFC Valentina, mais la communauté MMA ne lui donne pas beaucoup de chance.

Avant le combat, Calderwood a été identifié comme un outsider significatif de +800, tandis que le champion Shevchenko a été qualifié de favori gargantuesque -1200. La plupart des fans de combat et des experts semblent considérer cette propagation comme équitable.

S’exprimant sur le MMA Show d’Ariel Helwani peu après l’annonce de son combat pour le titre avec Shevchenko, Calderwood a réagi à ce manque de confiance manifeste de la communauté MMA.

Comme vous vous en doutez, l’Écossaise à la voix douce n’était rien d’autre que de la classe.

“Je sais [Shevchenko] l’a mérité avec tout ce qu’elle a fait », a déclaré Calderwood. “Je sais aussi longtemps que mon équipe me respecte et croit en moi – et Valentina, je sais qu’elle me respecte en tant que prochaine adversaire pour elle – c’est tout ce que je peux demander.”

Cela étant dit, Calderwood a admis qu’elle pourrait passer un peu moins de temps en ligne avant son combat avec Shevchenko afin d’éviter une énergie négative.

“Je vais peut-être devoir rester en dehors d’Internet car il y a beaucoup de” oh mec, [Shevchenko is] imbattable “et” Jojo va se faire battre le cul “ou quoi que ce soit”, a déclaré Calderwood. “Il y a ce doute dans l’esprit de tout le monde, mais [Shevchenko] a gagné cela. Elle s’y est mise.

“Je vais baisser la tête, me défoncer le cul et me montrer la nuit.”

Joanne Calderwood n’a pas combattu depuis septembre, quand elle a battu Andrea Lee par décision partagée pour s’affirmer comme l’un des meilleurs chiens de la division des poids mouches de l’UFC. Avant cela, elle avait perdu une décision face à la dernière victime de Shevchenko, Katlyn Chookagian.

Elle combat Shevchenko à l’UFC 251 le 6 juin à Perth, en Australie. Pensez-vous qu’elle peut bouleverser les âges Down Under?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.