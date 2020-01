Joe Lauzon sans engagement sur l’avenir, confiant que l’UFC lui permet de se battre

Joe Lauzon se fait souvent poser la même question: “Voulez-vous vous battre à nouveau?”

Après sa domination de l’UFC sur ESPN 6 contre Jonathan Pearce en octobre, Lauzon (28-15 MMA, 15-12 UFC) a répondu à la question de la même manière qu’il l’a toujours fait: sans engagement.

Lors de la conférence de presse d’après-combat, le président de l’UFC, Dana White, a exprimé une opinion différente. White a déclaré aux journalistes que Lauzon avait promis qu’il prendrait sa retraite après l’UFC sur ESPN 6 et qu’il serait tenu à sa promesse.

Cependant, la déclaration de White était le résultat d’une mauvaise communication, selon Lauzon. L’un des leaders de tous les temps de l’UFC en matière de bonus, Lauzon a déclaré au MMA Junkie qu’il était convaincu que la promotion lui donnerait une autre chance – s’il le voulait.

“Je sais qu’ils me laisseront me battre à nouveau”, a déclaré Lauzon. «Tout ça, j’ai envoyé un texto à Dana. Je me disais: “Je ne veux pas que vous pensiez que je ne suis pas un homme de parole.” Je lui ai envoyé une capture d’écran de nos textes (antérieurs). Le texte que je lui ai envoyé disait: “Si je me bats à nouveau et que ça ne va pas bien, je vous promets que vous n’aurez jamais de mes nouvelles. Ce sera mon dernier combat si ça ne se passe pas bien. “Il a dit:” OK, d’accord. “Le combat ne s’est pas mal passé. Le combat s’est bien passé. Ça n’aurait pas pu aller mieux.

«… (Après la conférence de presse), je lui ai envoyé une capture d’écran et il m’a renvoyé les emoji de l’enfant avec ses mains levées. C’est arrivé si loin, cependant. C’était comme six mois auparavant, donc je suis sûr qu’il pensait que ce serait mon dernier combat à Boston. Ensuite, ça s’est si bien passé – ça doit donc être mon dernier? »

Doit-il être le dernier de Lauzon? Certainement pas, a déclaré le combattant de 35 ans. Mais sera-ce? C’est une toute autre question. Quand il aura à nouveau la démangeaison de combat, il prévoit d’intensifier la formation et de voir ce qui se passe.

«C’est dans mon cœur de me battre encore. Il l’est à 100% », a déclaré Lauzon. «C’est toujours dans mon cœur d’aller me préparer, de m’entraîner et de passer à travers tout ça, c’est sûr. Le côté logique de mon cerveau dit: «Vous avez eu beaucoup de combats à l’UFC.»

«… Mon combat a eu lieu en octobre et nous sommes en janvier maintenant. J’ai eu trois mois pour me détendre et me détendre un peu. Nous intensifions lentement la formation et nous verrons ce qui se passe. Je vais certainement continuer à amplifier les choses et voir comment ça se passe. Si les choses se passent bien, je vais probablement me battre à nouveau. Si je me fais ramoner à nouveau ou si quelque chose me dérange, je vais le rappeler un peu. Ensuite, nous devrons obtenir un autre processus d’amplification sans heurt si nous voulons nous battre à nouveau. Ce qui est bien, c’est que je n’ai pas à me battre à l’UFC. Je suis sûr que si je veux me battre à nouveau, ils me laisseront me battre à nouveau. Si je ne veux pas me battre à nouveau, je suis sûr qu’ils sont d’accord avec ça aussi. C’est bien de pouvoir aller à mon rythme et de décider par moi-même. … Je suis un peu déchiré. Au jour le jour, de minute en minute, me demandez-vous, je dirais que 60-40 je me bats ou 60-40 je ne me bats plus. “

L’entraînement et les combats ne sont pas les seules choses dans l’assiette de Lauzon. Il fera ses débuts de commentaire vendredi au CES MMA 60 sur UFC Fight Pass. Avec la proximité d’ESPN au Massachusetts, Lauzon n’exclut pas un concert potentiel sur la route.

«C’est définitivement quelque chose que j’examinerais», a déclaré Lauzon. «Mon gros truc, c’est que j’essaie de me concentrer sur ma salle de sport. Mon gymnase est ici à Easton, Mass. Je ne déménage pas à (Los Angeles). Je ne déménage pas à Las Vegas comme beaucoup de ces autres commentateurs. Ils sont capables de ramasser, de se déplacer et d’aller n’importe où.

«ESPN est dans le Connecticut, qui n’est pas très loin. Ce ne serait pas terrible. C’est un peu dur, mais pas mal. Qui sait? Je pourrais faire des commentaires vendredi et je pourrais être nul. Je pourrais être terrible. Je pense que je serai bon, mais nous verrons. “

Le CES MMA 60 a lieu vendredi au Twin River Casino de Lincoln, R.I. Les principaux flux de cartes sur UFC Fight Pass.

