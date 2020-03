Joe McColgan s’apprête à offrir «une opportunité de toute une vie» à la CW 113 malgré les inquiétudes liées au coronavirus

Joe McColgan a accepté le risque qu’il prend en volant à Manchester depuis l’Irlande du Nord pendant la pandémie de coronavirus, mais il se rend également compte que le paysage en constante évolution que le virus a apporté avec lui a conduit à une «opportunité de toute une vie» alors qu’il se prépare pour un titre léger tiré sur Cage Warriors 113 vendredi.

Le combattant de la Fight Academy Ireland a été plongé dans une épreuve de force pour le titre avec le Gallois invaincu Mason Jones. Lorsque McColgan et Jones ont perdu leurs adversaires pour l’événement, il a été décidé qu’ils se feraient face pour la ceinture.

McColgan a rappelé comment il avait découvert qu’il avait perdu son adversaire et avait obtenu un tir au titre léger en l’espace d’un appel téléphonique de trois minutes la semaine dernière.

“C’est tellement fou que je ne peux même pas décrire avec des mots à quel point c’est fou”, a déclaré McColgan au podcast Eurobash de MMA Fighting. “Ce fut le week-end le plus mental de ma vie.”

«Cela a commencé vendredi. Vendredi déjà, je n’étais pas sûr que le combat se poursuive, puis j’étais au travail et j’ai reçu un appel de mon entraîneur [Liam Shannon]. Je me disais: “Pour l’amour de moi, le combat a échoué”, puis il a dit: “Rafael Macedo est sorti; ils vous offrent Mason Jones, “et j’ai dit:” D’accord, d’accord. “Mais ensuite il a dit:” Ce n’est pas ça, ils le proposent pour le titre mondial. “Je ne pouvais pas croire et je peux toujours” t croyez-le maintenant! À ce moment-là, le combat a été fait, je pense que nous avons signé des contrats 30 minutes après. »

En raison de la nature en constante évolution de Cage Warriors 113 – qui a été inondé de changements dans les combats et d’un changement de lieu de Londres à Manchester – McColgan craignait de passer à côté de ce qu’il a décrit comme une «opportunité d’une vie».

«Au cours du week-end, il y a eu toute cette incertitude quant à la poursuite du combat. Je pense que j’ai eu cette opportunité de toute une vie et je l’ai sentie en quelque sorte disparaître au cours du week-end. Je vois Graham[Boylandonnedesmisesàjouretjevoistouteslesnouvelleshonnêtementjenepeuxpasexpliqueràquelpointtoutcelaaétémentalementstressant”[Boylan’givingupdatesandI’mseeingallthenewshonestyIcan’texplainhowmentallystressfulit’sallbeen”

McColgan était déjà considéré comme ayant une chance extérieure de participer à l’UFC Dublin s’il continuait à remporter des victoires, mais un titre de Cage Warriors – considéré comme des billets d’or pour l’UFC – pourrait le placer en tête de la liste de souhaits de la promotion pour son événement à la capitale irlandaise en août. Malgré les enjeux élevés, McColgan reste concentré sur la tâche à accomplir.

“Je pourrais être [setting myself up for a big 2020 with a win at Cage Warriors 113], mais j’essaie vraiment de ne pas y penser. Je ne veux pas regarder au-delà de ce combat avec Mason Jones car c’est un combat énorme et il y a beaucoup de choses en jeu. Ce sera un test difficile, donc je ne veux certainement pas regarder au-delà, mais je peux certainement voir le potentiel d’être signé à l’UFC dans le temps d’un combat après cela, ou sinon, juste directement après ce combat. ”

McColgan devant s’envoler pour Manchester mercredi soir, il a parlé de certaines inquiétudes qu’il a en raison de la pandémie de coronavirus:

«Je suis concentré sur le combat, mais il y a un élément d’inquiétude dans ma tête où j’affaiblis mon système immunitaire ici pour réduire beaucoup de poids, puis je vole dans un aéroport. Je prends les transports en commun à l’hôtel et je vais dans le sauna de la salle de gym, je fais du poids et ensuite je vais combattre un autre homme. Potentiellement, nous pourrions aller à l’hôpital par la suite, puis nous reprendrons les transports publics. Je m’expose à beaucoup d’endroits différents et à beaucoup de gens différents, tous avec un système immunitaire affaibli. Il y a un risque accru et évidemment avec les entraîneurs qui survolent. Il y a donc un élément d’inquiétude, mais nous nous battons dans une cage. Il y a toujours un risque, cela n’en est qu’une partie. C’est notre travail, nous allons donc de l’avant. »

Découvrez la dernière interview de Joe McColgan sur Eurobash. Cela commence à 1:28:00.