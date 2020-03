Joe McColgan soutient Decky Dalton pour une victoire bouleversée à la CW 113: «Il va faire du mal à Paddy [Pimblett]»

On dirait que le vétéran irlandais Decky Dalton a attendu toute sa carrière l’opportunité qu’il devrait saisir vendredi soir à Manchester lorsqu’il affrontera le favori promotionnel, ancien champion et célèbre spécialiste de la soumission Paddy Pimblett sur la carte principale de Cage Warriors 113.

Dalton est intervenu dans les plus brefs délais après la mise en quarantaine des coronavirus en Italie, qui a contraint Davide Martinez, le deuxième adversaire de Pimblett, à être contraint de participer à l’événement.

Le coéquipier de Dalton, Joe McColgan, qui affrontera Mason Jones pour le titre des poids légers Cage Warriors le même soir, a décrit le genre de défi que Pimblett peut attendre de l’Irlandais aux mains lourdes.

“Decky est énorme en Irlande et en particulier à Belfast”, a déclaré McColgan lors de l’épisode de cette semaine du podcast Eurobash de MMA Fighting.

“Vous entendrez les chants,” Decky va t’avoir “, chaque fois qu’il sort vers la cage et quand il se bat dans la cage. Decky frappe si fort – je déteste le combattre. Quiconque de n’importe quel gymnase, quiconque l’a déjà combattu, a dit la même chose – il frappe si fort. »

McColgan a expliqué comment le manque de pouvoir d’arrêt de Dalton fait de lui l’un des combattants les plus douloureux avec lesquels échanger.

“Si vous regardez le record de Decky, il n’a pas de KO dessus, mais c’est la pire chose – un gars qui frappe si fort mais ce n’est pas assez dur pour vous assommer. C’est juste en dessous de ce niveau à élimination directe, juste en dessous du niveau de contact avec la mort où c’est juste douloureux. Vous ressentez toute cette douleur et il n’y a pas d’arrêt. Je suppose que c’est un peu comme Nick Diaz; vous regardez les gars qui sortent de ses combats et ils sont juste en noir et bleu. Il frappe si fort », a déclaré McColgan.

Bien que Dalton ait perdu des combats notables contre Peter Queally et Jonathan Brookins, McColgan a l’impression qu’il est de retour à son meilleur niveau après être retourné sur les terrains familiers de Fight Academy Ireland.

“Vous regarderez son bilan et vous verrez des pertes pour certains bons gars. Vous pourriez regarder cela et penser qu’il ne bat pas les bons gars, mais tous ces combats sont survenus au cours d’une période où il était avec nous, il n’était pas avec [Fight Academy Ireland]. Il voyageait dans d’autres gymnases, mais maintenant il est de retour avec nous et il a un très bon espace libre. Il a l’air électrique à l’entraînement et son record depuis son retour de ces autres gymnases, je pense qu’il est invaincu », a déclaré McColgan.

Bien qu’il ait fait l’éloge de la capacité de lutte de Pimblett, McColgan est convaincu que le Liverpudlian sera dans un monde de souffrance tant qu’il restera avec Dalton.

«Il est en larmes, il a fière allure à l’entraînement et je vois ce combat se poursuivre tout le long. Chaque fois que Paddy Pimblett se bat … sur les pieds, il ne se déplace pas trop vite – c’est une sorte de marche en avant, de marche en arrière ou d’un côté à l’autre. C’est bien, mais Decky a aussi ce rythme. Chaque fois que c’est dans l’arène de Decky, quand ils sont debout et qu’ils sont dans ce rythme, il est meilleur que quiconque dans ce rythme. J’ai juste l’impression que tant que le combat reste debout, Decky va l’éclairer avec des tirs et il va blesser Paddy », a-t-il déclaré.

“Paddy est dangereux dans d’autres domaines du jeu, il peut lancer des soumissions sous tous les angles, il a de bons démantèlements et de très bons grappins, donc ça va être un combat incroyable. Je pense que c’est sur deux combats avant le mien mais je vais être collé à la télé pour le regarder. ”

Découvrez la dernière interview de Joe McColgan sur Eurobash. Cela commence à 1:28:00.