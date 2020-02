Joe Rogan a de mauvaises nouvelles pour les fans de Jon Jones: “Dominick Reyes sera encore meilleur dans le match revanche”

Si le champion des poids lourds légers Ultimate Fighting Championship (UFC), Jon Jones, reste à 205 livres dans un avenir prévisible, alors je pense que nous pouvons tous convenir qu’il y a de très bonnes chances qu’il croise Dominick Reyes pour la deuxième fois.

Et cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour “Bones”.

Selon le commentateur des couleurs de l’UFC, Joe Rogan, Reyes sera encore plus préparé pour son match revanche. Surtout maintenant que «Devastator» a pu durer les cinq manches avec Jones dans le main event de l’UFC 247 au début du mois à Houston.

“Je suis ravi de voir ce match revanche”, a déclaré Rogan (transcrit par MMA Fighting). «Je pense que Dominick Reyes sera encore meilleur dans le match revanche. Je pense que Dominick Reyes se rend compte maintenant qu’il s’agit d’avoir de l’énergie dans ce troisième, quatrième et cinquième round, et étant maintenant au sommet de la montagne et face au dragon, je pense qu’il va revenir mieux que jamais. “

Contre qui et quand, reste à voir.

Au moment d’écrire ces lignes, il semble que Jones fera sa prochaine défense du titre de 205 livres contre le concurrent en plein essor, Jan Blachowicz, à un moment donné plus tard cet été. Cela laisse Reyes pour combattre Thiago Santos, en supposant que “Marreta” est prête à mettre le stylo sur papier.

Mais même si Jones traverse Blachowicz, il y a de fortes chances qu’il soit motivé pour faire ce saut souvent taquiné aux poids lourds, où de plus grands adversaires – et de plus gros chèques de paie – attendent. Ou prenez simplement deux ans de congé pendant que la division de 205 livres rattrape son retard.