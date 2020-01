Joe Rogan à Stephen A. Smith: “Vous êtes un gars très divertissant … mais vous vous trompez”

Joe Rogan n’a que du respect pour Stephen A. Smith. Mais il ne recule pas sur l’appel au mégaphone humain d’ESPN pour les commentaires qu’il a faits après l’UFC 246.

Il s’avère que Smith ne l’est pas non plus.

Le crachat a commencé après que Rogan ait critiqué Smith pour avoir dit qu’il avait l’impression que Donald «Cowboy» Cerrone avait démissionné dans son combat contre Conor McGregor. Alors que le combat s’est terminé en seulement 40 secondes, Cerrone a quitté la cage avec un nez cassé et un os orbital cassé, et Rogan a estimé qu’il était injuste de lancer ce niveau de critique contre une véritable légende du sport. Ajoutez à cela, Rogan a suggéré que peut-être Smith ne comprenait pas suffisamment les arts martiaux mixtes pour faire ce genre d’appels.

Smith a ensuite riposté à Rogan tout en justifiant ses commentaires – bien qu’il n’ait jamais directement adressé sa déclaration initiale selon laquelle il avait l’impression que Cerrone avait quitté l’Octogone après avoir affronté McGregor.

Rogan a maintenant offert sa propre réponse tout en expliquant pourquoi il a pris un tel problème avec ce que Smith a initialement dit après le combat.

“J’ai été bouleversé par Stephen A. Smith et il a fait une vidéo en réponse à moi”, a déclaré Rogan mardi sur le podcast JRE. “Stephen A. Smith, je suppose que je devrais répondre – vous êtes un gars très divertissant, je vous aime beaucoup, et j’apprécie les accessoires que vous m’avez donnés dans cette vidéo, mais vous vous trompez. «Cowboy» a été f * cked avec ces épaules dans le corps à corps. Il avait les bras de Conor attachés et ils sont dans des espaces rapprochés, Conor plonge bas et claque l’os de l’épaule dans le nez.

“Au début de la manche, Conor est un gars super explosif f * cking. Super explosif. Juste tous les muscles, f * cking resserré au début du combat et juste bang, bang! Il a réussi de bons coups et “Cowboy” était confus. Stephen A. Smith a dit qu’il se sentait comme l’arrêt de «Cowboy». «Cowboy» n’a pas quitté. Il a été brisé. “

Les problèmes de Rogan avec le commentaire de Smith seraient probablement les mêmes pour n’importe quel athlète de l’UFC, mais surtout quand on considère la longue liste des distinctions que Cerrone a accumulées au cours de sa carrière.

En fait, le comédien de 52 ans était d’accord avec McGregor, qui a également fustigé la réponse initiale de Smith lorsqu’il a tenté de justifier son commentaire de la nuit de combat tout en ajoutant qu’il devait des excuses pour ce qu’il avait dit.

“Vous parlez d’un gars qui a le plus de combats à l’UFC, le plus de finitions à l’UFC, le plus de coups de tête à l’UFC, le plus de bonus à l’UFC. «Cowboy» est une légende f * cking. Il est aussi dur qu’ils viennent », a déclaré Rogan. «Il a déjà perdu. Chaque humain peut perdre, en particulier lorsque vous combattez des gars comme Darren Till et Jorge Masvidal et ces animaux f * cking qu’il combat. Il combat la crème de la récolte comme Conor, et Conor s’est littéralement cassé le visage. Il s’est cassé le nez et il s’est cassé l’os orbital.

“Alors Stephen A. Smith a répondu, puis Conor a répondu, et Conor lui a dit de s’excuser, et Conor a raison.”

Pour sa part, Smith s’en tient à ses critiques. Son plus gros problème avec Rogan se résume au commentateur de couleur de longue date de l’UFC, disant que sa tirade d’après-combat a nui à l’UFC et à ESPN.

“Si vous voulez être en désaccord avec moi, vous êtes le grand Joe Rogan”, a déclaré Smith à ESPN mercredi. “Je respecte cela. Je suis honoré que vous ayez pris en compte mon opinion. Mais pour prendre le point où ce n’était pas bon pour moi d’être là, ce n’était pas bon pour ESPN d’être là, je pensais que c’était au-delà du pâle. Je pensais que c’était excessif et inutile. J’ai certainement un profond respect pour lui, ce qu’il signifie pour les sports UFC et MMA, qui il est. Il était incroyablement gentil d’être, et je continuerai à être respectueux et très gentil avec lui.

«Je n’anime aucune animosité ou quoi que ce soit. Je pensais simplement qu’être en désaccord avec moi serait une chose, mais agir comme si je n’appartenais même pas à l’événement parce que j’avais une opinion différente de la vôtre, je pensais que c’était injuste. »

En ce qui concerne McGregor, Smith ne lui offrira pas non plus d’excuses.

“Je ne m’excuserai pas, je ne reviendrai pas sur mon poste, et je me fiche de ce que Conor McGregor ou Joe Rogan dit, bien que je les respecte profondément tous les deux”, a ajouté Smith. “Nous devrons juste être en désaccord avec respect sur ce que nous avons vu.”

Rogan a offert quelques conseils amicaux au co-hôte de «First Take» en ce qui concerne les futurs appels impliquant des arts martiaux mixtes.

“Je pense que le problème est Stephen A. Smith, qui est un gars très divertissant et qui connaît très bien d’autres sports, ce n’est pas sa timonerie”, a déclaré Rogan. “Ce style de licencier des athlètes et de rabaisser les gens – c’est ainsi qu’il s’est fait un nom et c’est amusant à écouter. C’est un gars amusant à écouter. Il parle très bien. Je pense simplement que ce sport exige plus d’appréciation, plus de respect et exige un plus haut niveau de respect envers les athlètes qui mettent littéralement leur vie en jeu. C’est différent.”