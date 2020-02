Joe Rogan appelle à des modifications du “ système pauvre ” après un “ jugement incompétent ” à l’UFC 247

Le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, a demandé que des changements soient apportés au système de notation actuel, ceci suite à ce qu’il a appelé «un jugement incompétent» à l’UFC 247.

L’événement UFC 247 à la carte hier soir à Houston laissait beaucoup à désirer en ce qui concerne l’état actuel du jugement MMA.

À trois occasions différentes tout au long de l’événement, les juges et les analystes ont appelé les juges pour avoir fait des appels ineptes. Dans un cas, un juge avait marqué un tour pour le poids moyen Tristen Giles, ceci après que James Krause eut son dos pendant près de quatre minutes du tour.

Puis, dans l’épreuve principale de l’UFC 247, un juge a vu le concours 49-46 en faveur de Jon Jones (quatre tours à un). Ce tableau de bord a laissé Joe Rogan furieux et il a ensuite critiqué le «mauvais système de notation» et les «juges incompétents» du MMA.

«Pour quiconque pense que c’était 4-1 Jon Jones, cette personne est folle! Ils sont fous. Dominick Reyes a fait un combat acharné ce soir et ne pas respecter cette performance avec ce genre de jugement est tout simplement fou. »

Joe Rogan n’était pas en désaccord avec l’attribution de la victoire à Jon Jones, mais il était perplexe de voir comment un juge aurait pu voir ce combat quatre rounds contre un en faveur de «Bones».

«C’est malheureux parce que c’est l’un des plus grands sports du monde. C’est, à mon avis, le sport le plus excitant du monde. »Jugement incompétent. Jugement incompétent et système médiocre. Si nous réunissions les meilleurs esprits des arts martiaux mixtes et les meilleurs journalistes et combattants, et ils essayaient de trouver un moyen de nous mettre d’accord sur un système de notation plus logique… Ce serait bien. »

“Et il est clair qu’il y a un problème géant avec des gens qui jugent qui ne comprennent vraiment pas les arts martiaux”, a poursuivi Rogan à la fin de la diffusion de l’UFC 247. «Ils jugent la boxe. Boxe, vous avez affaire à deux armes. Une variété de façons différentes de les utiliser, mais seulement deux armes. Avec les arts martiaux mixtes, il y a tellement plus. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 9 février 2020