Joe Rogan commentera l’UFC 249

Même si Joe Rogan il semblait assez certain que nous n’allions pas compter sur ses commentaires sur la UFC 249, les choses ont changé.

Dans une interview avec ESPN hier soir, Dana White, Président de la UFC, a confirmé que le commentateur populaire exercera son rôle. Ce que l’on ne sait pas, c’est s’il sera accompagné de Jon Anik ou s’il le fera seul.

“Joe Rogan fera partie de l’équipe de commentateurs de l’UFC 249”

Il y a une semaine, Rogan avait déclaré sur son podcast, The Joe Rogan Experience, qu’il n’était pas sûr de la façon dont l’UFC allait offrir l’UFC 249 au milieu de la crise des coronavirus et qu’il ne participerait pas à l’événement.

Avec la confirmation de White que tous les événements de la promotion auront probablement lieu sur une seule île à partir de maintenant, cela semble avoir donné à Rogan les garanties qu’il espérait.

