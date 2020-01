Joe Rogan décrit les effets de pantalon-sh ** ting de son «régime carnivore»

Nous sommes à trois semaines du dernier événement de l’UFC, et bien que les choses deviennent chaudes avec le retour de Conor McGregor contre Donald Cerrone à l’UFC 246 le 18 janvier, nous pensons qu’il est normal de prendre un peu de temps pour partager du plaisir mais moins que les nouvelles saillantes adjacentes aux combats du commentateur préféré du MMA, Joe Rogan.

Rogan est un passionné de santé qui est toujours à la pointe de la récupération et de la nutrition d’entraînement. Au fil des ans, il a eu beaucoup d’invités qui ont remis en question la pensée conventionnelle sur ce qu’est une alimentation saine, mais je dirais qu’aucun n’a été plus controversé que Jordan et Mikhaila Peterson, qui ont promu les mérites de la “ diète carnivore ” – alias un régime 100% viande.

Les Peterson souffrent tous deux de graves maladies auto-immunes – la polyarthrite rhumatoïde juvénile de Mikhaila était si grave qu’elle avait besoin d’une arthroplastie de la hanche à 17 ans. Ils prétendent que le retrait de toute non-viande de leur régime alimentaire a réduit l’inflammation de leur corps au point de les guérir efficacement. Désormais, divers non-conformistes en matière de santé et de nutrition suggèrent que même les personnes sans intolérances alimentaires graves pourraient bénéficier du régime des carnivores, engendrant #WorldCarnivoreMonth.

Alors bien sûr, Joe Rogan est prêt à essayer. Jusqu’à présent, il n’est pas mort à la suite d’un accident vasculaire cérébral, mais il a trouvé que le régime alimentaire était assez dur pour ses intestins. Si vous allez continuer à lire, préparez-vous: Joe entre dans des détails assez sérieux sur son caca.

“Pendant tout le mois de janvier, je fais un régime strict de carnivores”, a écrit Rogan sur Facebook. “Janvier est #worldcarnivoremonth et je me suis dit, f ** k it, voyons ce qui se passe. Donc, à titre d’expérience pour tout le mois de janvier, je ne mange que de la viande et des œufs. Je fais mes analyses de sang le lundi, puis à nouveau quand j’ai fini le régime, mais je suis en train de le faire depuis environ 5 jours et je suis déjà plus maigre. Mon niveau d’énergie a également été excellent. Un peu choquant. Je m’assure que ce n’est pas un effet placebo temporaire, mais au moins pour l’instant, j’en profite définitivement. “

C’était le 3 janvier. Le 11 janvier, il nous a informés de son voyage et des problèmes qu’il avait rencontrés.

”Mise à jour du régime Carnivore; le bien et le mal. Commençons par les mauvais », écrit-il. “Il n’y a vraiment qu’une” mauvaise “chose, et c’est la diarrhée.”

“Je ne suis pas sûr que la diarrhée soit un mot exact, comme je ne pense pas qu’un requin soit techniquement un poisson. C’est une chose différente, et avec une diarrhée régulière, je le comparerais à un feu que vous voyez venir à un pâté de maisons et que vous avez le temps de vous échapper, alors que ce régime carnivore est comme de nulle part le feu passe par les fissures , votre poignée de porte est rouge et tout espoir est perdu. Je n’ai pas encore chié mon pantalon, mais j’en suis venu à accepter que si je continue avec ce régime, ce n’est qu’une question de temps avant de perdre une bataille, et je remplis mes sous-vêtements comme une coulée de boue dans la forêt tropicale qui dépasse une route de montagne. ”

“C’est si mauvais”, a-t-il poursuivi. «Il semble que ça s’améliore un peu plus chaque jour, donc il y a ça à espérer, mais à partir d’aujourd’hui, je fais confiance à mon trou du cul autant que je fais confiance à un voisin timide avec un fort accent russe qui pose beaucoup de questions personnelles. “

Mais après le combat à mains nues pour éviter de se chier, Rogan dit que ça va.

“Le bon: maintenant, je suis bien conscient de l’effet placebo et j’analyse constamment chaque réaction perçue que je dois manger uniquement de la viande pendant presque 2 semaines”, écrit-il. «Mais une chose dont je suis assez sûr, c’est que mes niveaux d’énergie sont plus élevés et plus stables tout au long de la journée. Cela semble indéniable. Je ne sais pas si c’est un effet temporaire et si c’est peut-être juste le résultat d’une alimentation vraiment disciplinée, mais de toute façon cela semble réel. Je me suis aussi senti vraiment “en bonne santé” (à part les accès sporadiques de doodoo projectile infernal). “

“Encore une fois, je ne sais pas si c’est réel ou imaginé, mais je semble en fait me sentir plus heureux et plus équilibré. C’est la seule fois de ma vie que j’essaie d’éliminer les glucides depuis plus d’un jour environ, et depuis que j’ai commencé le régime quelques jours avant janvier, je suis maintenant environ 13 jours, au moins 7 livres plus léger, et dans un territoire complètement inexploré pour moi. Ce qui me fait penser que c’est probablement un territoire complètement inconnu pour 99% des gens sur terre.

Quoi qu’il en soit, je vous tiendrai au courant. “

Nous devons le remettre à Joe: essayer ce régime expérimental est déjà une décision audacieuse. L’essayer juste au moment où il est sur le point de se rendre à Las Vegas pour effectuer ses tâches UFC pour l’UFC 246 est … Je ne sais même pas comment l’appeler. Voyons comment cela se passe pour lui.