Joe Rogan dit que Tony Ferguson est un affrontement «cauchemardesque» et «le gars le plus effrayant» pour se battre au poids léger

Joe Rogan a félicité le concurrent léger de l’UFC Tony Ferguson avant son combat pour le titre de l’UFC 249 contre Khabib Nurmagomedov.

L’UFC 249 devrait présenter l’un des combats les plus attendus de l’histoire des arts martiaux mixtes lorsque Khabib Nurmagomedov défend son Championnat UFC des poids légers contre Tony Ferguson. C’est la cinquième fois que les deux hommes doivent se battre, le combat ayant été annulé quatre fois dans le passé pour diverses raisons.

Maintenant, avec un peu plus de deux mois avant qu’ils ne tombent, le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, a donné son avis sur le combat.

«Tony est le boogeyman. Ce surnom, “El Cucuy”, qui est le surnom parfait pour ce gars, il est terrifiant “, a déclaré Rogan à propos de Ferguson lors d’un récent épisode de l’expérience Joe Rogan. «Il ne se fatigue jamais, tous ceux qui le combattent ont l’air de tomber d’un train, c’est fou.

«Je pense que Khabib contre Tony est le combat le plus dur de la carrière de Khabib. Je le crois vraiment. Je pense que Tony Ferguson est un cauchemar pour n’importe qui, surtout en ce moment. Lorsque vous regardez son combat avec Anthony Pettis, lorsque vous regardez comment il a explosé Donald Cerrone. Je pense que Tony Ferguson est le gars le plus effrayant pour quiconque à 155 livres à combattre. Il ne se fatigue pas et il a des briques pour les mains. J’avais Josh Thomson ici l’autre jour et il disait que lorsque Tony Ferguson l’attrape, vous ne pouvez pas croire à quel point ses mains sont grandes. “

«C’est un mec effrayant. Il y a quelque chose en lui, comme, il n’est pas normal. Ce n’est pas un gars normal. Il est excentrique mais dans le bon sens, surtout quand il s’agit d’être un combattant », a poursuivi Rogan. “Les deux ensemble [Khabib & Tony] – c’est un combat épique. Mais je ne ferais aucun plan si j’étais Dana ou si j’étais quelqu’un d’autre. Je ne ferais aucun plan, car Khabib peut gagner ce combat, mais ce n’est pas garanti. Ferguson peut aussi gagner ce combat. »

Que pensez-vous des commentaires de Joe Rogan sur Tony Ferguson?

