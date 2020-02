Joe Rogan envoie un avertissement à Dana White: annulez les plans de Khabib parce que «effrayant» Tony Ferguson peut gagner ce combat

Le président de l’UFC, Dana White, prévoit déjà que l’ancien champion des poids légers, Conor McGregor, se remémorera un ennemi de longue date de 155 livres et le titulaire actuel de la division, Khabib Nurmagomedov, à un moment donné plus tard cette année.

Il y a juste un petit problème avec ce scénario.

Nurmagomedov doit encore dépasser Tony Ferguson, n ° 1, vainqueur de 12 matchs avec neuf arrivées violentes. Et selon le commentateur des couleurs de l’UFC, Joe Rogan, Ferguson présentera le test le plus rigoureux de la carrière de “The Eagle”.

«Tony est le boogeyman. Ce surnom, «El Cucuy», c’est le surnom parfait pour ce gars, il est terrifiant », a déclaré Rogan sur son podcast officiel (transcrit par Harry Kettle). «Il ne se fatigue jamais, tous ceux qui le combattent ont l’air de tomber d’un train, c’est fou. Je pense que Khabib contre Tony est le combat le plus dur de la carrière de Khabib. Je pense que Tony Ferguson est le gars le plus effrayant pour quiconque à 155 livres à combattre. Il ne se fatigue pas et a des putains de briques pour les mains. J’avais Josh Thomson ici l’autre jour et il disait que lorsque Tony Ferguson l’attrape, vous ne pouvez pas croire à quel point ses mains sont grandes. “

Ces mains tenteront de s’emparer de Nurmagomedov lorsqu’elles entreront en collision lors de l’événement principal UFC 249 à la carte (PPV), prévu pour cinq rondes exténuantes au Barclays Center de Brooklyn, New York, le samedi 18 avril 2020 ( voir la carte de combat actuelle ici).

«C’est un mec effrayant. Il y a quelque chose en lui, comme, il n’est pas normal. Ce n’est pas un gars normal. Il est excentrique mais dans le bon sens, surtout quand il s’agit d’être un combattant », a poursuivi Rogan. “Les deux ensemble, c’est un combat épique. Mais je ne ferais aucun plan si j’étais Dana ou si j’étais quelqu’un d’autre. Je ne ferais aucun plan, car Khabib peut gagner ce combat, mais ce n’est pas garanti. Ferguson peut aussi gagner ce combat. »

Rien contre “The Eagle”, mais si McGregor va obtenir un coup de titre, je préfère qu’il vienne contre Ferguson, puisque nous avons déjà vu ce qui s’est passé lorsque “Notorious” a affronté Nurmagomedov à l’UFC 229 à la fin 2018.