Joe Rogan et Daniel Cormier perdent la tête en regardant les huitièmes de finale de l’UFC 248

Par: Simon Samano, The Blue Corner |

8 mars 2020 00h33

Beneil Dariush, vous avez bien fait votre travail samedi soir.

Vous nous avez donné un enfer d’une finition quand vous avez éliminé Drakkar Klose au deuxième tour de votre combat à l’UFC 248 pour couronner une séquence sauvage et étonnante.

Non seulement cela, vous avez provoqué cette réaction de Joe Rogan et Daniel Cormier cageside:

Vous, monsieur, êtes un héros.

