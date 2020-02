Joe Rogan et Frankie Edgar discutent de la question de savoir si Conor McGregor nettoie son image

Le commentateur des couleurs de l’UFC, Joe Rogan et Frankie Edgar, se demande si Conor McGregor tente de nettoyer son image.

McGregor est largement reconnu comme la plus grande star du MMA mais il a eu sa part de controverses et de démêlés avec la justice. Plus récemment, McGregor était sous le feu pour avoir frappé un patron de bar dans un pub en Irlande. Le «notoire» ferait également l’objet d’une enquête pour deux allégations d’agression sexuelle.

Lors d’une édition de son émission JRE MMA, Rogan a invité Edgar en tant qu’invité et les deux ont discuté de la question de savoir si McGregor essayait de renverser la situation.

“Et Conor?” Commença Frankie Edgar. “Il a en quelque sorte fait un retournement de 180 degrés sur sa personnalité. Il est toujours drôle, il est toujours bavard et tout ça, mais il semble qu’il essaie de nettoyer un peu son image. “

Lorsque Rogan a souligné la possibilité que la gentillesse de McGregor était juste pour le combat de Cerrone, Edgar a dit qu’il sentait que cela allait plus loin que cela.

“C’était peut-être Cowboy”, a répondu Frankie Edgar. “Le genre de Cowboy est facile à vivre et ainsi de suite. Ou peut-être est-ce juste qu’il a tant affaire. Eh bien, Khabib et frapper le vieil homme et la merde avec laquelle il a affaire là-bas. Pour ce 12, il doit tirer un peu la ligne. “

Rogan a ensuite partagé son point de vue selon lequel McGregor estimait qu’il n’avait pas à intensifier le discours poubelle contre “Cowboy”.

“Je me demande, mais je pense aussi, je ne pense pas qu’il ait ressenti qu’il avait besoin d’une guerre psychologique avec Cowboy”, a déclaré Joe Rogan. «J’ai l’impression qu’il pensait depuis le début qu’il avait un énorme avantage sur Cowboy. Si vous revenez à une ancienne conférence de presse, ils se répondaient et se baisaient. «Tu es raide comme une planche. Je vais te f * cking te briser en deux. “Je pense qu’il se sentait juste comme ce combat,” regarde, je peux juste être un gars sympa avec ce gars. “Mais avec Khabib, je pense qu’il avait l’impression qu’il devait f * ck avec lui. J’ai l’impression qu’il sentait qu’il devait faire émouvoir Khabib de la même manière qu’il était devenu émotif envers Aldo. Mais ça n’a pas marché. Cet enfoiré, c’est un coffre-fort. Vous regardez dans ses yeux, vous ne voyez que le destin. »

Pensez-vous que nous sommes au milieu d’une version plus calme de Conor McGregor, ou est-ce que ce côté impétueux reviendra en force pour une rivalité passionnée?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 2/3/2020.