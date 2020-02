Joe Rogan explique comment Tyson Fury a ajusté son style de combat pour battre Deontay Wilder

Image: Tyson Fury sur Instagram

Le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, comme la plupart des membres de la communauté des sports de combat, a été très impressionné par la victoire dominante de Tyson Fury sur Deontay Wilder samedi dernier.

Lors d’un récent épisode de son podcast Joe Rogan Experience, Rogan a expliqué à son invité Owen Smith comment Fury a ajusté son style de combat typique pour créer une victoire aussi dominante sur son rival.

Habituellement, rappelle Rogan, Fury privilégie une approche technique «sophistiquée» de la boxe qui repose fortement sur le mouvement, les feintes et le volume.

“Tyson Fury se bat sur ses orteils avec beaucoup de mouvement de la tête”, a déclaré Rogan à propos du style habituel de Fury. «Cela rend très difficile de comprendre ce qu’il fait.

“C’est un boxeur très technique et très sophistiqué.”

Rogan a poursuivi en décrivant une leçon que Fury a apprise au 12e round de son premier combat avec Wilder, qui s’est terminé fin 2018: l’Américain ne réussit pas bien lorsqu’il est sous pression.

“Il a dit qu’il avait compris dans le premier combat – au 12e round, il a commencé à soutenir Deontay – Deontay ne peut pas se battre pour sauvegarder”, a déclaré Rogan. “Deontay est un gars qui pousse en avant, et il a ce pouvoir ridicule. Tout le monde a peur de son pouvoir, donc tout le monde bouge tout le temps. Fury s’est rendu compte au 12e tour après que Deontay l’a renversé, l’a presque assommé, il s’est levé et a commencé à courir après Deontay, et Deontay s’est battu bâclé. Il a dit qu’il avait l’air maladroit. »

Fury a ensuite appliqué cette leçon dans son récent match revanche avec Wilder, accélérant le rythme dès le départ.

“[Fury] réalisé pour ce combat, il a dû se battre d’une manière différente », a expliqué Rogan. “Pour choquer Deontay, il a dû venir à plein régime Deontay, se mettre en face du saut, et c’est exactement ce qu’il a fait.”

Que pensez-vous de cette panne de Joe Rogan?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/02/2020.