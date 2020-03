Joe Rogan jaillit contre Joanna Jedrzejczyk contre le combat pour le titre de Weili Zhang à l’UFC 248

Joe Rogan “ne peut pas arrêter de penser à” le combat passionnant pour le titre de poids de paille hier soir entre Joanna Jedrzejczyk et Weili Zhang à l’UFC 248.

Dans l’événement co-principal de l’UFC 248, Zhang a mis son titre de 115 livres nouvellement acquis sur la ligne contre l’ancien détenteur du titre de division, Jedrzejczyk.

Le combat très attendu a été à la hauteur du battage médiatique, alors que Jedrzejczyk et Zhang ont entamé une guerre absolue pendant vingt-cinq minutes consécutives, pour le plus grand plaisir de Joe Rogan et des milliers de spectateurs du monde entier.

Après cinq rounds d’action palpitante, Weili Zhang a obtenu une victoire par décision partagée sur Joanna Jedrzejczyk par les juges présents.

Le résultat a été fortement contesté au sein de la communauté MMA, alors que les stars de l’UFC Conor McGregor et Valentina Shevchenko sont sorties et ont déclaré qu’elles avaient marqué le combat en faveur de Joanna Jedrzejczyk.

Pour le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, il se sent tout simplement honoré et chanceux d’avoir assisté à l’un des plus grands combats de l’histoire.

«Il y a eu tellement de grands combats hier soir, mais le titre de poids paille féminin entre Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk a été l’un des plus grands combats que j’aie jamais vus de ma vie et je ne peux pas m’arrêter d’y penser. Je suis honoré d’avoir la chance de voir ce combat en direct et de pouvoir l’appeler. Les deux femmes incarnent tout ce qu’il y a de mieux en tant que championne. #LE RESPECT!” – Joe Rogan (via Instagram)

Jedrzejczyk a été libérée de l’hôpital plus tôt dans la journée et sera probablement mise à l’écart pendant un certain temps en raison de ses blessures. On peut probablement en dire autant de Weili Zhang, qui, comme la star polonaise, a subi une tonne de dégâts lors de l’incroyable combat de la nuit dernière.

Partagez-vous les mêmes sentiments que Joe Rogan concernant le co-événement de l’UFC 248 hier soir entre Joanna Jedrzejczyk et Weili Zhang? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 8 mars 2020