Joe Rogan ne commentera pas l’UFC 249

Si Dana White tient sa promesse et trouve un moyen d’exécuter l’UFC 249 le mois prochain, la carte aura certainement une sensation différente de celle des pay-per-views précédents. Il aura également un son différent.

Bien qu’un lieu n’ait pas été annoncé pour l’événement du 18 avril, qui est titré par le champion Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson pour le titre léger, White insiste pour que cela se produise. Malgré le report de trois événements en raison de l’épidémie de coronavirus, White reste déterminé à faire en sorte que l’UFC 249 se produise et a déjà confirmé qu’il s’agirait d’une émission à huis clos.

Si cela se matérialise, une équipe de diffusion sera nécessaire pour la carte. Le commentaire de Joe Rogan est synonyme de l’UFC, et il est un incontournable de l’équipage au bord de la cage pour les événements à la carte. Mais étant donné la pandémie mondiale, il a dit qu’il ne se présenterait pas pour celle-ci.

“Je suppose que quelqu’un va le commenter – ce ne sera pas moi”, a déclaré Rogan lors d’un récent épisode du podcast “The Joe Rogan Experience”. “L’UFC parle de se battre le 18 avril. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Je ne sais pas s’ils vont pouvoir faire ça aux États-Unis. Ils parlent de le faire dans un endroit avec moins de 10 personnes, juste dans une arène ouverte. “

Bien que presque tout le monde du sport soit fermé dans l’espoir de stopper la propagation du COVID-19, White a déclaré qu’aucun obstacle en dehors d’un “arrêt complet du gouvernement” ne l’empêcherait de trouver un lieu pour l’UFC 249. Le patron de l’UFC est très adversaire à toutes les préoccupations entourant le virus, mais Rogan ne correspond pas à cette mentalité.

Rogan a accueilli plusieurs experts sur le sujet sur son podcast, et il ne manque pas de questions sur les obstacles auxquels l’UFC doit faire face pour tenter d’atteindre son objectif.

“Le truc, c’est comment vont-ils s’assurer que personne ne l’a?” Dit Rogan. “Vous allez devoir tester tout le monde. Et si quelqu’un l’a, laissez-le se battre? Et s’ils l’ont, et ils sont comme Idris Elba, et ils n’ont aucun symptôme, mais ils ont la couronne? Et si Khabib a la couronne? Ou si Tony a la couronne? Est-ce que Khabib le combat même? “

Rogan pense finalement que la persistance de White est quelque peu désespérée. Nurmagomedov contre Ferguson, l’un des combats les plus attendus de l’histoire de l’UFC, a été annulé quatre fois dans le passé. Si cela ne se produit pas le 18 avril, cela pourrait ne jamais arriver.

“Ce combat est tellement maudit”, a déclaré Rogan. «C’est ce que ressent Dana. C’est pourquoi Dana s’efforce de faire en sorte que cela se produise, même s’il n’ya que 10 personnes dans la salle. »

