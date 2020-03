Joe Rogan ne commentera pas l’UFC 249 en raison de problèmes de coronavirus

Lors de la dernière édition de The Joe Rogan Experience (via MMA Junkie), Joe Rogan a déclaré que même si Dana White parvient à organiser l’UFC 249 le mois prochain, il n’en fera pas partie en raison des inquiétudes suscitées par la pandémie de coronavirus.

Il a dit: «Je suppose que quelqu’un va le commenter – ce ne sera pas moi. L’UFC parle de se battre le 18 avril. Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Je ne sais pas s’ils vont pouvoir faire ça aux États-Unis. Ils parlent de le faire dans un endroit avec moins de 10 personnes, juste dans une arène ouverte. Le truc, c’est comment vont-ils s’assurer que personne ne l’a? » Dit Rogan. “Vous allez devoir tester tout le monde. Et si quelqu’un l’a, laissez-le se battre? Et s’ils l’ont, et ils sont comme Idris Elba, et ils n’ont aucun symptôme, mais ils ont la couronne? Et si Khabib a la couronne? Ou si Tony a la couronne? Est-ce que Khabib le combat même? Ce combat est tellement maudit. Voilà comment Dana se sent. C’est pourquoi Dana s’efforce de faire en sorte que cela se produise, même s’il n’ya que 10 personnes dans la salle. »